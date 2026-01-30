美魔女歌手入獄4年！18人擠牢房認了輪流解決生理需求

王宥忻與Cony、關關、艾軒合組熟女團「F40」。（女神愛啪啪提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕身價超過10億元的女星王宥忻今宣布新動向，將與Cony、關關、艾軒合組「F40」，消息一出引發討論。其中美魔女Cony是更生人，人生經歷也受到關注。

近期台片《陽光女子合唱團》在全台持續熱映，以現象級之姿穩坐票房冠軍。Cony曾捲入社會案件，當年她的合夥人掏空公司、捲款10億元潛逃，身為公司負責人的她遭牽連判刑7年，實際服刑4年後出獄。

Cony分享獄中生活。（女神愛啪啪提供）

談及入監生活，Cony透露，當時一間牢房需容納18名獄友，有些人甚至只能睡地板，每人僅約45公分的空間，生活相當擁擠。不過她表示，4年期間未曾遇到霸凌或欺負的情況。Cony分享，監獄內雖然沒有自由，但若違反規定，處境會更加嚴格，所以大家不太敢作亂，和睦相處還算平和，「女人何苦為難女人」。

至於服刑期間如何處理生理需求，Cony坦言，有聽說男生是自己排隊紓解。而女生則是可以躲在被窩裡低調輪流「處理」，大家還會討論露骨的言情小說。難道不會被獄友發現？她笑說：「那要看自己的功力。」

