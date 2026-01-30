自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

美魔女歌手入獄4年！18人擠牢房認了輪流解決生理需求

王宥忻與Cony、關關、艾軒合組熟女團「F40」。（女神愛啪啪提供）王宥忻與Cony、關關、艾軒合組熟女團「F40」。（女神愛啪啪提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕身價超過10億元的女星王宥忻今宣布新動向，將與Cony、關關、艾軒合組「F40」，消息一出引發討論。其中美魔女Cony是更生人，人生經歷也受到關注。

近期台片《陽光女子合唱團》在全台持續熱映，以現象級之姿穩坐票房冠軍。Cony曾捲入社會案件，當年她的合夥人掏空公司、捲款10億元潛逃，身為公司負責人的她遭牽連判刑7年，實際服刑4年後出獄。

Cony分享獄中生活。（女神愛啪啪提供）Cony分享獄中生活。（女神愛啪啪提供）

談及入監生活，Cony透露，當時一間牢房需容納18名獄友，有些人甚至只能睡地板，每人僅約45公分的空間，生活相當擁擠。不過她表示，4年期間未曾遇到霸凌或欺負的情況。Cony分享，監獄內雖然沒有自由，但若違反規定，處境會更加嚴格，所以大家不太敢作亂，和睦相處還算平和，「女人何苦為難女人」。

至於服刑期間如何處理生理需求，Cony坦言，有聽說男生是自己排隊紓解。而女生則是可以躲在被窩裡低調輪流「處理」，大家還會討論露骨的言情小說。難道不會被獄友發現？她笑說：「那要看自己的功力。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中