娛樂 最新消息

黃明志《執迷不悔》致敬袁惟仁 《星光》打工尾隨小胖老師進廁所

黃明志彈唱《執迷不悔》致敬袁惟仁。（翻攝自IG）黃明志彈唱《執迷不悔》致敬袁惟仁。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／台北報導〕音樂創作人、評審「小胖老師」袁惟仁2月2日在台東病逝，享年57歲，馬來西亞創作歌手黃明志特別在社群分享他以吉他彈唱袁惟仁過去寫給天后王菲的歌曲《執迷不悔》向他致敬，也透露一段過去來台讀書，在《超級星光大道》打工時，尾隨小胖老師進廁所的往事。

黃明志談到，當他聽到袁惟仁離世的消息，心裡真的非常難過。他覺得對許多音樂後輩而言，袁惟仁不只是創作出無數經典作品的音樂人，更是一位在華語流行音樂史上佔有重要位置、被整個世代記住的名字。

黃明志難忘在《超級星光大道》打工的往事。（翻攝自IG）黃明志難忘在《超級星光大道》打工的往事。（翻攝自IG）

選唱《執迷不悔》，是因黃明志覺得，這首歌是袁惟仁最具代表性的作品之一，也是陪伴無數人走過青春歲月的重要歌曲。黃明志談到，袁惟仁是他剛踏入音樂創作時期相當敬仰的前輩，而這首歌也正好映照了他當年半工半讀、一邊生活一邊創作音樂的心境，因此才會選擇用這首歌向袁惟仁老師致敬，並感謝他多年來對華人音樂所留下的深遠影響。

近期黃明志在官方頻道推出《鬼才打工》影片，他也回憶起過去與袁惟仁的互動，至今想起仍讓人哭笑不得的往事。當年他來台讀書，並在《超級星光大道》打工時，為了讓自己的Demo 有機會被聽見，竟趁著錄影空檔，偷偷尾隨袁惟仁進男廁所，刻意站在對方身旁，趁機把早已準備好的Demo遞上。

黃明志笑說，如今回想起來，那個畫面實在尷尬至極，所幸當時男廁裡只有他和袁惟仁，他還記得，小胖老師在接過Demo前，還特地把手在褲子上擦了一下，這個細節多年後想起來，依然讓他印象深刻。

點圖放大
點圖放大

