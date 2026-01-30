2/4立春「關鍵2小時」！ 7類人「躲春」4件事別做

命理專家提醒，「立春」這天並非諸事皆宜，尤其是交節氣的前後兩個小時，也就是凌晨3點到5點，可能會沖煞到「特定族群」！（達志影像提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕下週2月4日即將迎來24節氣之首「立春」，當天雖然距離馬年（2月17日）還有13天，但就命理角度來看，通常會將立春交節氣的時間點當作「一年之始」，意即從2月4日凌晨4時1分51秒起，便已經進入丙午馬年！不少命理專家提醒，立春這天並非諸事皆宜，尤其是交節氣的前後兩個小時，也就是凌晨3點到5點，可能還會沖煞到「特定族群」！

命理專家柯柏成認為，「躲春」雖非傳統節氣禮制，但按民間習俗，多半會考量到交節氣時的天地磁場能量紊亂，再加上是歲氣交集的時刻，難免會有沖煞之虞多，故通常會建議犯太歲或身體抱恙的人需要「躲春」，以靜制動，守住正能量。

請繼續往下閱讀...

躲春並非純然「迷信」之舉，與其躁進求轉運，不如給自己一段沉靜、不被打擾的時間，謹慎思考每一個決定，為馬年奠定好的開始。

【哪7類人要躲春？】

1．犯太歲5生肖

今年適逢丙午馬年，特定生肖如屬馬（值太歲）、鼠（沖太歲）、兔（破太歲）、雞（破太歲）、牛（害太歲）等正處於犯太歲的波動期，最佳的「躲春」策略應該在凌晨3點起到凌晨5點之間，建議最好待在室內，不宜做重大決定，也不宜有口舌之爭。

2．年齡逢「9」

包括9、19、29、39、49、59、69、79、89、99歲…等，或27、36、45、54、63、72、81、90歲等（即「明九」與「暗九」），因在傳統上被視為正值運勢轉換點，更須以靜制動。

3．體質較虛弱

年紀較長的長輩，或正值病後恢復中的人，也需躲春，更應在交節氣時靜養休息，養足體力，方能迎接馬年新運。

4．近期運勢低落

生活瑣事難免令人心煩，但若自覺近期運氣很背，或常莫名踩雷，不管正值「大卡」或「小卡」，皆不宜和歲時節氣轉換時正面交鋒，建議這2個小時，不妨放慢步調，有助穩定狀態。

5．近期情緒不穩

心情煩悶、抑鬱或處於盛怒時，通常整個人散發出來的磁場能量也不佳，與其想靠「走春」改運，不如低調度過情緒低潮期。

6．面臨人生重要轉換期

正面臨轉換跑道、步入婚姻、準備搬家、承擔新責任…等需要做出重大決定時，「躲春」有助沉澱思緒、釐清對策，穩健踏出下一步。

7．服喪期間

家中遇「白事」期間也應躲春！一般服喪期約100天（百日）至1年（對年）不等，按民間習俗，這段期間宜保持低調，避開紅白相沖。

【躲春勿做4件事】

1．避免情緒波動太大、勿啟口舌之爭。

2．不宜外出，減少滑手機、看電視。

3．不宜動土、搬家大掃除，以免磁場錯亂。

4．不宜做劇烈運動，慎防損耗陽氣。

☆民俗說法僅供參考☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法