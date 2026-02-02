小S淚謝具俊曄！揭大S離世前「最幸福三年」 心疼S媽：心中的洞被填滿了

大S紀念追思會親友合影，左起吳佩慈、黑人陳建州、范瑋琪、許雅鈞、小S、范曉萱、賈永婕、具俊曄、蔡康永。（經紀公司提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕「大S」徐熙媛離世周年，今（2）日下午於金寶山舉行紀念雕像揭幕儀式。「小S」徐熙娣在現場發表了一段致詞，字字句句充滿對姐夫具俊曄的感激。她感性表示，只要想到大S離世前的三年是與「真心愛她的男人」共度，悲傷的心就能平靜下來。

大S紀念追思會親友合影。（經紀公司提供）

具俊曄先生與S媽一同參與週年雕像揭幕。（經紀公司提供）

今日揭幕儀式碰上大雨，小S看著在場冒雨守候的至親好友，幽默中帶點心酸地說：「謝謝大家在雨中為我姐獻上一朵花，今天如果是大太陽，就不是我姐的風格了。」她更特別感謝具俊曄親自設計了這座精美的純白雕像，讓所有愛大S的人，在想念時能有一個地方來跟她說說話。

小S獻花畫面。（經紀公司提供）

小S坦言，自己曾多次陷入喪姊的悲傷深淵，但每次都能靠著一個念頭撐過來。她激動表示：「只要想著，我姐在離世前的三年，陪伴在她身邊的是我姐夫具俊曄，一個真心愛她、不求一切、不貪圖愛以外的東西的人。」她形容具俊曄是用一顆乾淨、單純、沒有雜質的心在守護姐姐，「只要這樣想，我的心就會平靜下來，所以我真的很感謝我的姐夫！」

具俊曄先生致詞。（經紀公司提供）

當布幔揭開那一刻，S媽悲喊「寶貝妳重生了」，這一幕讓全場鼻酸。小S在致詞中也感性提到，看到媽媽的反應，她相信媽媽這一年來心碎留下的洞，「今天應該被填滿了」。

S媽追思雕像畫面。（經紀公司提供）

小S致詞全文：

感謝我姐夫具俊曄，為我姐設計了一個這麼美的雕像，希望愛著大S的人，當你想念她的時候，可以來看看她，跟她說說話。也謝謝今天來參與的至親好友們，在雨中為我姐獻上一朵花，今天如果是大太陽，就不是我姐的風格了。當我陷入悲傷的深淵時，只要想著，我姐在離世前的三年，陪伴在她身邊的是我姐夫 具俊曄，一個真心愛她、不求一切、不貪圖愛以外的東西，抱著一顆乾淨、單純、沒有心機、沒有雜質的心守護著我姐，只要這樣想，我的心就會平靜下來，所以我真的很感謝我的姐夫！今天當我媽看到大S的雕像時，她說：寶貝，妳重生了！相信我媽今天的心，洞應該被填滿了❤︎

