自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

小S淚謝具俊曄！揭大S離世前「最幸福三年」 心疼S媽：心中的洞被填滿了

大S紀念追思會親友合影，左起吳佩慈、黑人陳建州、范瑋琪、許雅鈞、小S、范曉萱、賈永婕、具俊曄、蔡康永。（經紀公司提供）大S紀念追思會親友合影，左起吳佩慈、黑人陳建州、范瑋琪、許雅鈞、小S、范曉萱、賈永婕、具俊曄、蔡康永。（經紀公司提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕「大S」徐熙媛離世周年，今（2）日下午於金寶山舉行紀念雕像揭幕儀式。「小S」徐熙娣在現場發表了一段致詞，字字句句充滿對姐夫具俊曄的感激。她感性表示，只要想到大S離世前的三年是與「真心愛她的男人」共度，悲傷的心就能平靜下來。

大S紀念追思會親友合影。（經紀公司提供）大S紀念追思會親友合影。（經紀公司提供）

具俊曄先生與S媽一同參與週年雕像揭幕。（經紀公司提供）具俊曄先生與S媽一同參與週年雕像揭幕。（經紀公司提供）

今日揭幕儀式碰上大雨，小S看著在場冒雨守候的至親好友，幽默中帶點心酸地說：「謝謝大家在雨中為我姐獻上一朵花，今天如果是大太陽，就不是我姐的風格了。」她更特別感謝具俊曄親自設計了這座精美的純白雕像，讓所有愛大S的人，在想念時能有一個地方來跟她說說話。

小S獻花畫面。（經紀公司提供）小S獻花畫面。（經紀公司提供）

小S坦言，自己曾多次陷入喪姊的悲傷深淵，但每次都能靠著一個念頭撐過來。她激動表示：「只要想著，我姐在離世前的三年，陪伴在她身邊的是我姐夫具俊曄，一個真心愛她、不求一切、不貪圖愛以外的東西的人。」她形容具俊曄是用一顆乾淨、單純、沒有雜質的心在守護姐姐，「只要這樣想，我的心就會平靜下來，所以我真的很感謝我的姐夫！」

具俊曄先生致詞。（經紀公司提供）具俊曄先生致詞。（經紀公司提供）

當布幔揭開那一刻，S媽悲喊「寶貝妳重生了」，這一幕讓全場鼻酸。小S在致詞中也感性提到，看到媽媽的反應，她相信媽媽這一年來心碎留下的洞，「今天應該被填滿了」。

S媽追思雕像畫面。（經紀公司提供）S媽追思雕像畫面。（經紀公司提供）

小S致詞全文：

感謝我姐夫具俊曄，為我姐設計了一個這麼美的雕像，希望愛著大S的人，當你想念她的時候，可以來看看她，跟她說說話。也謝謝今天來參與的至親好友們，在雨中為我姐獻上一朵花，今天如果是大太陽，就不是我姐的風格了。當我陷入悲傷的深淵時，只要想著，我姐在離世前的三年，陪伴在她身邊的是我姐夫 具俊曄，一個真心愛她、不求一切、不貪圖愛以外的東西，抱著一顆乾淨、單純、沒有心機、沒有雜質的心守護著我姐，只要這樣想，我的心就會平靜下來，所以我真的很感謝我的姐夫！今天當我媽看到大S的雕像時，她說：寶貝，妳重生了！相信我媽今天的心，洞應該被填滿了❤︎

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中