娛樂 最新消息

立春存錢旺整年！12生肖財庫種錢「金額＆存法」眉角大不同

12生肖流年的刑、沖、害各有不同，「立春吉利金」的存法和金額也不盡相同。（達志影像）12生肖流年的刑、沖、害各有不同，「立春吉利金」的存法和金額也不盡相同。（達志影像）

〔娛樂頻道／綜合報導〕立春存錢，旺一整年！但你知道基於12生肖流年的刑、沖、害各有不同，存入的「金額」和「存法」，也會影響這一整年的財運布局嗎？

研究幸運命理多年的菲菲老師揭示箇中差異，因今年丙午馬年「雙火通明」，在財富上顯現積極開源、勇於爭取的特質，然而，火性亦主「炎上」與「耗散」，代表能量來得猛、去得也快，若缺乏規劃，易成「過路財神」，看似收入不斷卻難以積聚成庫。因此，丙午年的財富功課，首重「以金納火，以庫蓄財」。

至於為何要在「立春」這天存錢？菲菲老師表示，大多人都認為因「立春」與諧音「利存」相仿，故有「立春存錢」開啟財運一說，但其實它背後的意義更為深遠且充滿生活智慧。

早在傳統農業社會便有立春舉行「鞭春牛」、「咬春餅」的開運儀式，人們透過實際行動寄託著新年五穀豐登、衣食豐饒的深切祈願，演變至21世紀的工商生活型態，便成了趁著立春當天將這股象微新生、純淨的「生財之氣」，接引、封存於個人財庫之中的最佳實踐方式！

以下，菲菲老師也根據12生肖的流年運勢，揭示「精準接引天時」之道，讓這筆「立春吉利金」，就如同為金馬奔騰的財富之火，築起一座堅固而智慧的爐竈，讓火勢得以持續燃燒，溫暖生活，而非四散燎原。

【十二生肖「立春吉利金」這麼存！】

➤鼠（沖太歲）

· 年度財運焦點：財源多變動與新機會，需建立穩固的財務緩衝池，以靈活應對各種變化。

· 建議存入金額：新台幣「2,600」元（取「好事成雙」與流年「6」數的順利之意）或「1,200」元（月月紅利）。

· 開運儲蓄法：開立一個新的「機動儲蓄帳戶」，專用於承接本年可能的額外收入或投資機會。在前往存款前，可將寫有「動中穩進」的綠色小紙片與鈔票放在一起，靜心許願後，再將錢存入，紙片則可收在皮夾或帳戶存摺夾層中。

· 禁忌：避免將此筆資金與日常開銷帳戶混用，以防財氣散逸。

 

➤牛（害太歲）

· 年度財運焦點：正財穩健，宜守成，但須防範因健康或小事破財。儲蓄重在「保本」與「預防」。

· 建議存入金額：新台幣「8,800」元（發發穩固）或「3,000」元（穩如泰山）。

· 開運儲蓄法：將錢存入一個長期、穩健的定存帳戶或儲蓄保險中。完成存款後，可在家中擺放一個黃色或棕色的小陶瓷撲滿，每日投入零錢，象徵「土」來生金，穩固財庫。

· 禁忌：立春當日忌諱進行高風險的金融操作。

 

➤虎（犯五鬼）

· 年度財運焦點：創意與才華可變現，但須保護智慧財產，明確權益歸屬。儲蓄是才華的後盾。

· 建議存入金額：新台幣「5,100」元（我有創意）或「7,200」元（才氣生財）。

· 開運儲蓄法：將錢存入與工作相關的獨立帳戶，或用以購買專業工具、課程。帳戶開立後，可用一個小紅包袋裝入一顆黑曜石（或深色石頭），放置在存放該帳戶存摺或提款卡的抽屜或保險箱中，寓意「鎮守才財」。

· 禁忌：勿將此資金借予他人合夥，避免糾紛。

 

➤兔（偏沖太歲）

· 年度財運焦點：人際往來中暗藏財機，但也伴隨應酬開銷。儲蓄需有明確目標與自律。

· 建議存入金額：新台幣「1,680」元（一路發）或「4,500」元（四方貴人）。

· 開運儲蓄法：為自己設定一個「美麗基金」或「社交學習基金」目標，存入專戶。存款完成後，可在該帳戶的存摺封面內側，貼上一小片粉色或綠色葉脈書籤，強化和諧人緣財。

· 禁忌：儲蓄帳戶避免與非核心親友共有。

 

➤龍（犯喪門）

· 年度財運焦點：壓力可能激發賺錢動力，知識提升可轉化為長遠價值。儲蓄是為了投資未來。

· 建議存入金額：新台幣「9,900」元（長長久久）或「6,600」元（智慧雙全）。

· 開運儲蓄法：將錢存入一個新開立或專用的「智慧投資帳戶」，明確用於進修、考照或購買專業書籍。在進行轉帳或存款前，可將寫有「靜中生慧」的白色紙卡與這筆鈔票放在一起，靜心片刻，意念集中於「投資自我、智慧生財」，完成儀式後再進行存款操作，並將紙卡妥善收存於存放該帳戶存摺或提款卡的信封或皮夾內。

· 禁忌：忌因情緒低落而衝動消費，破壞儲蓄計畫。

 

➤蛇（犯天空）

· 年度財運焦點：合作生財勝於單幹，但需明確分潤。儲蓄是團隊或家庭共同的目標。

· 建議存入金額：新台幣「2,200」元（雙雙對對）或「8,400」元（夥伴是寶）。

· 開運儲蓄法：與配偶或重要合作夥伴，一同前往銀行開立一個「共同目標儲蓄帳戶」（如聯名帳戶），並共同存入這第一筆「立春吉利金」。完成開戶後，可另外準備一個圓形的陶瓷或玻璃存錢筒，放置於家中客廳或雙方常共同工作的空間，作為「合作圓滿」的象徵物，後續可將零錢或共同獲得的額外小收益投入其中，強化合力聚財的能量。

· 禁忌：此共同帳戶的資金用途應提前達成共識，避免因目標模糊而產生誤會，損害合作財氣。

 

➤馬（值、刑太歲）

· 年度財運焦點：勞碌得財，付出多，需將辛苦所得妥善留存，建立安全墊以舒緩壓力。

· 建議存入金額：新台幣「3,300」元（生生不息）或「10,000」元（萬事安穩）。

· 開運儲蓄法：將此筆錢視作「自我獎勵與壓力緩衝基金」，存入一個容易看到成長的數位帳戶。存款後，可將一小段藍色緞帶繫在手機（用於查看該數位帳戶）的手機殼上，或放在書桌筆筒中，象徵以水平息心火。

· 禁忌：立春當日忌諱與人發生財務爭執。

 

➤羊（犯病符）

· 年度財運焦點：健康是財富之基，儲蓄首重為健康與家庭安穩提供保障。

· 建議存入金額：新台幣「1,200」元（一整年安康）或「5,500」元（福氣安康）。

· 開運儲蓄法：將錢存入醫療險帳戶、健康檢查專戶，或為家人購買保障。完成相關手續後，用一個綠色的小布袋裝入幾顆黃豆，與保單或健康合約文件放在一起，寓意「生機勃勃」。

· 禁忌：切勿動用此筆資金進行投機性活動。

 

➤猴（犯天狗）

· 年度財運焦點：須防範意外支出與財務漏洞，建立嚴謹的財務檢查機制與應急儲備。

· 建議存入金額：新台幣「6,800」元（財路暢通）或「4,400」元（事事周密）。

· 開運儲蓄法：開立一個「安全防護金」帳戶，專款專用於設備維護、突發開銷。帳戶開好後，可在電腦中設立一個專屬的「財務防護」資料夾，其圖示或封面放一把小銅鎖的圖片，寓意鎖住財庫。

· 禁忌：避免將此帳戶密碼隨意告知他人。

 

➤雞（偏沖太歲）

· 年度財運焦點：名聲與專業形象可增值，但也需維護以避免損財。儲蓄是形象投資的底氣。

· 建議存入金額：新台幣「7,700」元（名聲鵲起）或「3,600」元（言值千金）。

· 開運儲蓄法：將錢存入用於提升專業形象（如課程、治裝、公關）的「品牌價值帳戶」。存款前或後，可對著一面擦拭明亮的小圓鏡說出或默念「口吐蓮花，財如影隨」，再進行財務操作。

· 禁忌：忌因口舌是非產生不必要的法律費用支出。

 

➤狗（犯白虎）

· 年度財運焦點：遠方或跨界財有機會，但須注意安全與合約細節。儲蓄是探索的堅實後盾。

· 建議存入金額：新台幣「1,800」元（要發達）或「9,600」元（遠方順利）。

· 開運儲蓄法：將錢存入外幣帳戶，或作為旅行、跨領域學習的「探索基金」。在準備這筆錢時，可將一張世界地圖或太極圖的小剪影貼在存款信封或手機備忘錄中，存入後保留，寓意平衡與開拓。

· 禁忌：避免將資金投入完全不熟悉的高風險領域。

 

➤豬（犯天厄）

· 年度財運焦點：舊關係可能帶來新財源，需主動經營與盤點。儲蓄是連結與重整的成果。

· 建議存入金額：新台幣「2,800」元（易發久遠）或「1,100」元（一元復始，萬象更新）。

· 開運儲蓄法：將錢存入一個「人脈經營與資源重整基金」，用於維護舊誼、整理財務資料。存款後，可在手機中設定一個以鈴鐺聲為提示的定期提醒，標註為「喚醒舊緣，聲聲招財」，督促自己執行聯絡計畫。

· 禁忌：忌諱懶散拖延，不執行儲蓄與聯絡計畫。

趁著「立春」當天將這股象微新生、純淨的「生財之氣」，接引封存於個人財庫之中。（菲菲老提供） 趁著「立春」當天將這股象微新生、純淨的「生財之氣」，接引封存於個人財庫之中。（菲菲老提供）

菲菲老師 專家小檔案】

．專長：觀元辰、獨門八字、民俗科儀、解夢解籤、道法開符
．經歷：節目《命運好好玩》專任命理老師、禾郁國際有限公司 創業顧問、幸運命理社團創辦人、曜鑽國際有限公司 命理顧問、1111創業加盟網 創業顧問

．命運好好玩官網：看這裡
．命運好好玩FB：看這裡

☆民俗說法僅供參考☆

 

點圖放大
點圖放大

