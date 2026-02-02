自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（影）雕像重現大S「少女形象」！S媽淚崩緊抱 小S顫抖伸手撫摸

〔記者傅茗渝／台北報導〕今（2）日下午2點15分左右，由具俊曄親自設計的大S紀念雕像於金寶山正式揭開面紗。隨著具俊曄親手拉開粉紅色布幔，以白色系為主體的雕像，刻劃出大S生前優雅形象，雕像中的大S雙手交疊於胸前，雙眼微微閉起，神情安詳且帶著一抹淺淺的微笑，雕像頭上繫著象徵大S少女心的「蝴蝶結」，一襲流動感十足的百褶長裙，裙襬彷彿在雨中隨風輕輕擺動。

大S雕像揭幕。（記者傅茗渝攝）大S雕像揭幕。（記者傅茗渝攝）

S媽緊擁大S雕像。（記者傅茗渝攝）S媽緊擁大S雕像。（記者傅茗渝攝）

當粉色布幔滑落的那一刻，現場湧出濃濃的思念。S媽見到如女兒再生般的雕像，情緒難掩激動，立刻上前張開雙手緊緊擁抱住雕像，彷彿想再次感受女兒的溫度。具俊曄見狀隨即上前，與S媽在雨中深深相擁，兩人相互扶持、安慰的畫面，在朦朧雨霧中令人格外心酸。

小S用手撫摸姊姊雕像的手。（記者傅茗渝攝）小S用手撫摸姊姊雕像的手。（記者傅茗渝攝）

小S激動落淚，在雕像揭幕後，她緩步上前，伸出顫抖的手輕輕撫摸著雕像的手部，激動之情溢於言表。S媽也再次上前撫摸，一旁的具俊曄則全程守候，貼心地為S媽撐起大黑傘遮風擋雨。隨後，S媽再次回頭挽起具俊曄的手，兩人在雨中凝視著雕像久久不願離去。而小S隨後招喊「姊妹淘們come on」，和范曉萱、阿雅現場高歌。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中