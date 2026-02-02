（影）雕像重現大S「少女形象」！S媽淚崩緊抱 小S顫抖伸手撫摸

〔記者傅茗渝／台北報導〕今（2）日下午2點15分左右，由具俊曄親自設計的大S紀念雕像於金寶山正式揭開面紗。隨著具俊曄親手拉開粉紅色布幔，以白色系為主體的雕像，刻劃出大S生前優雅形象，雕像中的大S雙手交疊於胸前，雙眼微微閉起，神情安詳且帶著一抹淺淺的微笑，雕像頭上繫著象徵大S少女心的「蝴蝶結」，一襲流動感十足的百褶長裙，裙襬彷彿在雨中隨風輕輕擺動。

大S雕像揭幕。（記者傅茗渝攝）

S媽緊擁大S雕像。（記者傅茗渝攝）

當粉色布幔滑落的那一刻，現場湧出濃濃的思念。S媽見到如女兒再生般的雕像，情緒難掩激動，立刻上前張開雙手緊緊擁抱住雕像，彷彿想再次感受女兒的溫度。具俊曄見狀隨即上前，與S媽在雨中深深相擁，兩人相互扶持、安慰的畫面，在朦朧雨霧中令人格外心酸。

小S用手撫摸姊姊雕像的手。（記者傅茗渝攝）

小S激動落淚，在雕像揭幕後，她緩步上前，伸出顫抖的手輕輕撫摸著雕像的手部，激動之情溢於言表。S媽也再次上前撫摸，一旁的具俊曄則全程守候，貼心地為S媽撐起大黑傘遮風擋雨。隨後，S媽再次回頭挽起具俊曄的手，兩人在雨中凝視著雕像久久不願離去。而小S隨後招喊「姊妹淘們come on」，和范曉萱、阿雅現場高歌。

