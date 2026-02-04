自由電子報
娛樂 最新消息

霍諾德爬台北101！親揭「雙手放開」原因：想炫一下

吉米聽到霍諾德說爬很好玩，露出哭笑不得的表情。（翻攝自YouTube）吉米聽到霍諾德說爬很好玩，露出哭笑不得的表情。（翻攝自YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國脫口秀《吉米夜現場》（Jimmy Kimmel Live）最近邀請到，才剛完成獨攀台北101壯舉的美國攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）上節目，提到他在攀爬過程中放開雙手一事，霍諾德坦言自己只是想炫一下。

霍諾德登上《吉米夜現場》分享獨攀台北101的經驗，吉米好奇詢問他，為什麼選擇世界第11高的建築物進行挑戰，是不是接下來還要再繼續挑戰？霍諾德先是開玩笑說：「對，這節目還要再拍11季！」之後解釋，台北101曾經在2004年是全世界最高的摩天大樓，且很適合攀爬，「它不簡單，但還算是在舒適圈內，不是超級超級難，但難度足以在直播前挑戰。」

節目上回顧霍諾德在攀爬過程中雙手放開、沾取止滑粉的刺激畫面，被問到當下腦袋裡在想什麼？霍諾德回應「為了炫技啊」，坦言自己就是在耍帥，「那個時候已經接近的頂端，我幾乎快要完成最困難的地方，當下就是覺得度過了很棒的時間，欣賞一下美景，就覺得可以玩一下。」

吉米露出無言的表情，霍諾德問他：「你不這麼覺得嗎？」吉米回應：「我想不到有什麼事，比這件事情更不好玩了。」霍諾德又說：「其實比看起來還要安全啦！而且真的很好玩，攀爬世界最高的大樓就像開始小時候的夢想。」

吉米也提到，霍諾德是兩個女兒的父親，如果孩子亂爬冰箱，是不是不能罵他們？霍諾德表示，自己確實從來沒有因為孩子們攀爬而責罵他們，如果未來孩子也想攀爬建築物，他認為先決條件是孩子們已經經過30年的訓練，且覺得沒問題，那麼他會相信孩子們去做出這個決定，只是身為在旁邊看的人也會壓力很大。

點圖放大body

