娛樂 電視

「全民表妹」李雅英暖捐29萬 生日倒數獻愛：台灣已是我的家

〔記者傅茗渝／台北報導〕富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」韓籍人氣成員、受封「全民表妹」的李雅英，隨2月9日生日將至，她宣布已低調完成首筆在台捐款，金額特別選定具紀念意義的數字「29萬元」，希望在農曆新年前夕，為台灣追夢的孩子們送上一份溫暖的禮物。

李雅英低調捐款29萬元，鼓勵追夢台灣囝仔。（翻攝自Threads）李雅英低調捐款29萬元，鼓勵追夢台灣囝仔。（翻攝自Threads）

李雅英表示自從在台灣定居並展開活動以來，「不知不覺中，在台灣度過的時間已經比在韓國還要多了。」她直呼每天能待在自己喜歡的地方、做著喜歡的事，並獲得粉絲滿滿的愛，是一件無比幸福的事，因此始終抱持著感恩的心在活動。

李雅英在台生活比韓國時間更長，以實際行動回饋這片土地的愛。（翻攝自Threads）李雅英在台生活比韓國時間更長，以實際行動回饋這片土地的愛。（翻攝自Threads）

李雅英將生日化為公益，捐出29萬回饋台灣。（翻攝自Threads）李雅英將生日化為公益，捐出29萬回饋台灣。（翻攝自Threads）

為了回饋這份支持，李雅英決定在生日前夕跨出公益的第一步。她特別捐出29萬台幣，象徵她的生日日期2月9日，來鼓勵台灣懷抱夢想的孩子們勇敢前進，「我清楚有許多人在看不見的地方默默奉獻，而我現在才僅僅是個小小的開始。」適逢農曆春節將至，這筆捐款也成了孩子們最有溫度的春節紅包。

