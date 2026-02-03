袁惟仁情史爭議曝光！離婚不到1天「急載網紅回家」 生前緋聞對象被點名

〔記者邱奕欽／台北報導〕「小胖老師」袁惟仁昨（2日）與世長辭享年57歲，外界回顧他留下的經典作品之際，生前備受爭議的感情生活也再度被翻出。其中，就屬離婚不到1天，就被拍到與網紅陳葳互動親暱的畫面，至今仍是袁惟仁情史中最具爭議的一幕。

袁惟仁在婚姻期間屢傳感情風波，前妻陸元琪過去曾公開指控他在婚姻中長年出軌，歷經多年拉扯，關係始終無法修復，雙方最終於2016年正式結束14年婚姻。

袁惟仁（左）生前曾被拍到離婚不到1天，便開車載著陳葳返家。（組合照，本報資料照、翻攝自臉書）

沒想到的是，袁惟仁離婚不到20小時，就被拍到駕車載著當時23歲世新大學校花「G奶網紅」 陳葳返家，畫面曝光後隨即引發輿論譁然，他事後雖澄清雙方僅是工作夥伴，但行徑確實導致社會觀感不佳，外界也對敏感時機點抱持高度質疑，相關討論持續延燒。

離婚後，袁惟仁的感情動向屢成焦點，他2018年在上海發生意外，第一時間陪伴在側的並非家人或前妻，而是當時的女友「菲聆」，此事也再度引發外界關注其私生活狀況。隨著袁惟仁病情逐漸惡化，過去曾被點名的女友與曖昧對象陸續淡出，最終照顧責任仍回到家人身上。

