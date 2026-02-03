自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

袁惟仁情史爭議曝光！離婚不到1天「急載網紅回家」 生前緋聞對象被點名

〔記者邱奕欽／台北報導〕「小胖老師」袁惟仁昨（2日）與世長辭享年57歲，外界回顧他留下的經典作品之際，生前備受爭議的感情生活也再度被翻出。其中，就屬離婚不到1天，就被拍到與網紅陳葳互動親暱的畫面，至今仍是袁惟仁情史中最具爭議的一幕。

袁惟仁在婚姻期間屢傳感情風波，前妻陸元琪過去曾公開指控他在婚姻中長年出軌，歷經多年拉扯，關係始終無法修復，雙方最終於2016年正式結束14年婚姻。

袁惟仁（左）生前曾被拍到離婚不到1天，便開車載著陳葳返家。（組合照，本報資料照、翻攝自臉書）袁惟仁（左）生前曾被拍到離婚不到1天，便開車載著陳葳返家。（組合照，本報資料照、翻攝自臉書）

沒想到的是，袁惟仁離婚不到20小時，就被拍到駕車載著當時23歲世新大學校花「G奶網紅」 陳葳返家，畫面曝光後隨即引發輿論譁然，他事後雖澄清雙方僅是工作夥伴，但行徑確實導致社會觀感不佳，外界也對敏感時機點抱持高度質疑，相關討論持續延燒。

離婚後，袁惟仁的感情動向屢成焦點，他2018年在上海發生意外，第一時間陪伴在側的並非家人或前妻，而是當時的女友「菲聆」，此事也再度引發外界關注其私生活狀況。隨著袁惟仁病情逐漸惡化，過去曾被點名的女友與曖昧對象陸續淡出，最終照顧責任仍回到家人身上。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中