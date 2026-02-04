自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

吳宗憲三月開唱放話邀請周董「來的機率九成以來」

吳宗憲3月28、29日在TICC舉辦「臭男人巡迴演唱會」。（記者陳奕全攝）吳宗憲3月28、29日在TICC舉辦「臭男人巡迴演唱會」。（記者陳奕全攝）

〔記者張釔泠／台北報導〕「綜藝天王」吳宗憲相隔8年回台灣開唱，3月28、29日在TICC舉辦「臭男人巡迴演唱會」，今天他鬆口將找「豪門媳婦」Joanna來擔任嘉賓，還放話：「我如果開口『杰倫你要不要來幫憲哥的演唱會站個台什麼的？』，來的機率是九成以上 。」但因他一生都沒有麻煩過人家，決定不要為難朋友。

吳宗憲3月28、29日在TICC舉辦「臭男人巡迴演唱會」。（記者陳奕全攝）吳宗憲3月28、29日在TICC舉辦「臭男人巡迴演唱會」。（記者陳奕全攝）

陳漢典、Lulu日前舉辦婚宴，吳宗憲承諾要兩百萬紅包，今天被問包了沒？他直呼：「小錢，怎麼可能拖過隔天。」一旁的鹿希派跳出來說，「本來公司內部有努力勸憲哥，不要給出去 。」 吳宗憲白他一眼說：「勸什麼勸！」堅持包出去。

吳宗憲3月28、29日在TICC舉辦「臭男人巡迴演唱會」。（記者陳奕全攝）吳宗憲3月28、29日在TICC舉辦「臭男人巡迴演唱會」。（記者陳奕全攝）

吳宗憲還笑說，原本他和陳漢典的群組叫做「典Lu宗」現在則改成「Lu管宗」，「因為Lulu管陳漢典」，至於有沒有傳授生子技巧？他則說：「這不用，年輕人花招比較多，讓他們自己研發。」

鹿希派（左起）、吳宗憲、（寶弟）葛兆恩。（記者陳奕全攝）鹿希派（左起）、吳宗憲、（寶弟）葛兆恩。（記者陳奕全攝）

這次巡演的主辦單位是「寶弟」葛兆恩，吳宗憲透露原本沒有想要再開演唱會，「要開就是告別演唱會了」，但因與寶弟的父親高凌風有「量子糾纏」最終點頭，至於為什麼不唱大巨蛋？吳宗憲表示：「就是倉促啊。」透露從柯文哲時代就一直在安排，但都沒有消息，「到第九年已經死心了，我已經放下來了。」「2026臭男人巡迴演唱會」台北站門票將於2月27日中午12：00於KKTIX網站及全台全家便利商店開賣，更多活動訊息可洽「星樂全球」官方FB查詢。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中