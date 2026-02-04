吳宗憲三月開唱放話邀請周董「來的機率九成以來」

吳宗憲3月28、29日在TICC舉辦「臭男人巡迴演唱會」。（記者陳奕全攝）

〔記者張釔泠／台北報導〕「綜藝天王」吳宗憲相隔8年回台灣開唱，3月28、29日在TICC舉辦「臭男人巡迴演唱會」，今天他鬆口將找「豪門媳婦」Joanna來擔任嘉賓，還放話：「我如果開口『杰倫你要不要來幫憲哥的演唱會站個台什麼的？』，來的機率是九成以上 。」但因他一生都沒有麻煩過人家，決定不要為難朋友。

吳宗憲3月28、29日在TICC舉辦「臭男人巡迴演唱會」。（記者陳奕全攝）

陳漢典、Lulu日前舉辦婚宴，吳宗憲承諾要兩百萬紅包，今天被問包了沒？他直呼：「小錢，怎麼可能拖過隔天。」一旁的鹿希派跳出來說，「本來公司內部有努力勸憲哥，不要給出去 。」 吳宗憲白他一眼說：「勸什麼勸！」堅持包出去。

請繼續往下閱讀...

吳宗憲3月28、29日在TICC舉辦「臭男人巡迴演唱會」。（記者陳奕全攝）

吳宗憲還笑說，原本他和陳漢典的群組叫做「典Lu宗」現在則改成「Lu管宗」，「因為Lulu管陳漢典」，至於有沒有傳授生子技巧？他則說：「這不用，年輕人花招比較多，讓他們自己研發。」

鹿希派（左起）、吳宗憲、（寶弟）葛兆恩。（記者陳奕全攝）

這次巡演的主辦單位是「寶弟」葛兆恩，吳宗憲透露原本沒有想要再開演唱會，「要開就是告別演唱會了」，但因與寶弟的父親高凌風有「量子糾纏」最終點頭，至於為什麼不唱大巨蛋？吳宗憲表示：「就是倉促啊。」透露從柯文哲時代就一直在安排，但都沒有消息，「到第九年已經死心了，我已經放下來了。」「2026臭男人巡迴演唱會」台北站門票將於2月27日中午12：00於KKTIX網站及全台全家便利商店開賣，更多活動訊息可洽「星樂全球」官方FB查詢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法