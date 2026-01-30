自由電子報
娛樂 音樂

吳申梅護《外家》做了這件事 被老公嫌煩

〔記者胡如虹／台北報導〕吳申梅護《外家》吃足了苦頭，不但常被老公嫌煩，短短兩個月的時間更是瘦了好幾公斤，讓歌迷看了很心疼。

紫君（左）很很羨慕吳申梅嫁了一位好老公。（記者胡如虹攝）紫君（左）很很羨慕吳申梅嫁了一位好老公。（記者胡如虹攝）

結婚3年的吳申梅和香港老公Eric感情甜蜜，老公為了支持她的唱歌夢想，還特別為她成立公司推出新歌《外家》，讓同為台語歌手的紫君很羨慕她有一位好老公。沒想到吳申梅日前上網路節目《如虹音樂會》卻驚爆，自立門戶後，才發現校長兼撞鐘的工作實在太操了。

吳申梅（左）與老公Eric。（資料照，記者胡舜翔攝）吳申梅（左）與老公Eric。（資料照，記者胡舜翔攝）

吳申梅表示，《外家》這首歌是她跟老公的創業作，也是兩人的「愛的結晶」， 為了讓這首歌有好成績，從找歌、製作、拍MV、宣傳都戰戰兢兢不敢掉以輕心，常常跟老公回報進度，但因為老公自己的工作很忙，她報告的次數多了，老公有時候會不耐煩的跟她說：「妳決定就好！不要再問我了。 」

吳申梅護《外家》吃足了苦頭。（記者胡如虹攝）吳申梅護《外家》吃足了苦頭。（記者胡如虹攝）

不過這一句「妳決定就好！」反而讓吳申梅壓力更大，所以開了公司之後，她忙到體重明顯瘦了一圈，終於能體會以前在喜歡音樂出片時，老闆陳子鴻的壓力，還忍不住打電話給陳子鴻：「鴻哥，我現在終於知道你以前有多辛苦了！」

