濱崎步遭中國粗暴對待！正能量再發聲「我會不斷邁進，因為我是ayu」

〔記者邱奕欽／台北報導〕日本天后濱崎步近日遭中國粗暴取消上海演唱會，不過她仍堅持站上舞台，面對空無一人的觀眾席完成「無人演唱會」，全程錄影並於日後回饋粉絲。返回日本後，濱崎步並未停下腳步，而是參與FNS歌謡祭，她自勉表示「我會不斷向前邁進，因為我是ayu.」向粉絲們傳遞堅定正向訊號，與盡使鬼蜮伎倆的中共形成強烈對比。

濱崎步正能量自勉「我會不斷向前邁進，因為我是ayu」。（翻攝自臉書）

濱崎步原訂上月29日在上海進行演唱會，豈料卻在演出前1天遭以「不可抗力因素」為由粗暴喊卡，外界普遍認為與中國近期抵制日本氛圍有關，她第一時間以長文向1.4萬名買票觀眾致歉，也透露團隊是「接到要求取消的通知」才被迫停演。

不過，濱崎步仍如期依原定流程抵達上海東方體育館，獨自面對1萬4000張空椅子完成了既定表演，這段影片也承諾將擇日回饋給全球歌迷。返回日本後，濱崎步不但沒有因此灰心喪氣，而是馬不停蹄旋即投入工作，她在FNS歌謡祭的舞台上以《Moments》與《mimosa》2首歌曲展現穩定唱功與專業態度。

不僅如此，濱崎步更同步透過社群傳遞正向能量，自我勉力喊話「I keep moving forward because I am ayu.（我會不斷向前邁進，因為我是ayu）」鏗鏘有力的一段肺腑之言，不僅表達面對風波仍選擇堅定前行的心境，也被粉絲們視為完美展現與中共陰謀詭計截然不同的姿態，更再次證明她在全球的影響力依然強而有力。

