娛樂 最新消息

疑踩中國「BL劇禁令」 《逐玉》何昶希被AI換臉

張凌赫（右）、田曦薇在《逐玉》一同奔赴戰場。（愛奇藝國際站提供）張凌赫（右）、田曦薇在《逐玉》一同奔赴戰場。（愛奇藝國際站提供）

〔記者王靖惟／台北報導〕中國改編電視劇《逐玉》於3月6日正式上線。但近日有網友發現戲中飾演女主角田曦薇前未婚夫宋硯一角的演員何昶希，被AI換臉成另一位男演員朱贊錦。

何昶希日前在殺青時曾經發微博宣傳《逐玉》，但在該劇播出後，有觀眾發現「宋硯」一角，竟變成另一名演員朱贊錦，疑是劇組使用AI換臉並刪除戲份，導致劇情面部表情、輪廓相當不自然。

何昶希飾演宋硯一角被替換成演員朱贊錦（左一）。（圖／翻攝自YQIYI）何昶希飾演宋硯一角被替換成演員朱贊錦（左一）。（圖／翻攝自YQIYI）

據傳何昶希疑似是因為踩到中國「禁止參演同志題材」的紅線，中國曾在BL劇夯劇《逆愛》以海外播出形式爆紅時，便祭出新政策，｢參演同志題材的演員，未來都不得演出任何衛視平台的節目和作品」而何昶希在去年接拍網路BL劇《初三的六一兒童節》，這個經歷疑似是他在《逐玉》中被替換的主因。因而遭到封殺。

何昶希疑「拍BL劇觸禁令」遭AI換臉刪戲份！（圖／翻攝自百度百科）何昶希疑「拍BL劇觸禁令」遭AI換臉刪戲份！（圖／翻攝自百度百科）

外界紛紛猜測劇組應該是為了讓劇能夠順利於衛視上架播出，才決定將演員進行替換，以便過審。何昶希的工作室對此則暫未發表正式聲明，但已經刪除了所有與《逐玉》有關的貼文。

