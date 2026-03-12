自由電子報
娛樂 最新消息

張菲舊愛出事了！韓星金元萱違法5年遭移送

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國歌手金元萱（金完宣）今天（12日）傳出經紀公司因未進行註冊登記、從事營利活動長達5年，因而被以不拘留的方式被移送檢方。

金元萱。（翻攝自IG）金元萱。（翻攝自IG）

現年56歲的金元萱曾在台發展，還與張菲傳過緋聞，被稱為「菲女郎」、「張菲舊愛」。今天韓國媒體《體育京鄉》報導，京畿道龍仁東部警察署在5日依違反《大眾文化藝術產業發展法》將金元萱以不拘留的方式移送至水源地方檢察署。

金元萱在2020年創立了自己的經紀公司KW Sunflower，並註冊為代表，卻被指控在5年間未向地方政府進行「大眾文化藝術企劃業」的註冊登記，持續進行營利活動。金元萱的公司在去年9月坦承確實沒有註冊，並在兩個月後、11月完成相關手續。不過警方仍認定先前的營運過程仍具違法性，因此仍將金元萱以及公司移交檢方。

無獨有偶，近期類似狀況層出不窮，2NE1的隊長CL、演員姜棟元都有類似狀況。一名娛樂公司的高層認為，一人公司沒有實質的經紀業務，卻享受稅收優惠或者逃避法律義務，這樣的作法是破壞了健康的產業生態。律師也認為，很有可能演變成像車銀優、金宣虎一樣的逃稅爭議。

