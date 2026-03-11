自由電子報
娛樂 電視

邊荷律喪父忍痛上工 認「來台很不安」曝家人現況

〔記者林欣穎／台北報導〕中信兄弟啦啦隊今（11）日舉辦新季發布會，其中，韓籍成員邊荷律的父親今年月初過世，她緊急取消活動緊急返韓，陪伴爸爸走完人生最後旅程。邊荷律今天露面強打精神，被問及近況，她也坦言外公跟媽媽狀態都沒有到很好，連帶也影響了她的心情。

中信兄弟啦啦隊2026全新陣容發佈記者會，邊荷律。（記者潘少棠攝）中信兄弟啦啦隊2026全新陣容發佈記者會，邊荷律。（記者潘少棠攝）

邊荷律今年初痛失父親，坦言至今狀況還不是很好，「但我還能笑著面對每一天，好像也是因為台灣粉絲給我很多力量」，不過她也提到因為外公和媽媽狀態不好的關係，所以也讓她很擔心，「來台灣很不安，很想把媽媽帶來台灣；在韓國想到很多事情覺得很憂鬱，來到台灣不同的環境跟語言，來到台灣工作是一件很療癒的事情，媽媽也有叫我要好好照顧自己。」

中信兄弟啦啦隊2026全新陣容發佈記者會，邊荷律。（記者潘少棠攝）中信兄弟啦啦隊2026全新陣容發佈記者會，邊荷律。（記者潘少棠攝）

2026年中信兄弟啦啦隊全新陣容，32位隊員包含貴貴、凱蒂、峮峮、短今、希希、晴兒、波波、畇二、妮可、林可、君白、曼容、沛婕、汶汶、夏蕾、Wendy、怡琪、少鹽、牛奶、芊芊、衣宸、瑄、莎莎、維尼、璇璇和香港籍成員小迪，三位韓籍成員邊荷律、金渡兒、JJUBI及一位日籍成員菊池桃子，今年更網羅兩位前女團成員珮含及容容加入PS女孩。

