《3/9～3/15星座錦囊》告別懶癌末期！「6星座」事業財運雙收

本週雖然尚未脫離「水星逆行期」，但在星象上卻迎來兩股讓人清醒的力量，宛如告別懶癌末期，讓人直覺變強、行動力全開，有益於布局事業和財運。

〔娛樂頻道／綜合報導〕外在環境愈亂、愈吵雜，內心要更安定！星座達人「安德魯的賤聲房」指出，本週除了仍處於「水星逆行期」，星象上其實有「兩大正能量」值得特別把握：

一個是3/11（三）木星順行巨蟹，我們終於不用再當「情緒災民」，安全感終於「回血」；二是3/15（日）水星與火星在雙魚座合相，再加上北交點參一咖，水星負責腦袋、火星負責手腳、雙魚負責直覺，再加上北交點這個「老天爺幫你畫的重點」，宛如告別懶癌末期，直覺變強、行動力全開，有益於事業和工作運，財運上則多屬小偏財，其中則有「6個星座」特別受到宇宙天神眷顧，事業、財運雙收！

♈️牡羊座│腦袋終於裝回去了

．整體：謝天謝地，木星順行終於把你那顆裝飾用的腦袋給裝回去了。前陣子你就像隻斷了線的風箏，現在你終於清醒：「靠，我之前在糾結個屁？」

．工作：貴人是有，但你的衝動是最大的敗筆。不要以為衝很快很帥，在同一個坑裡摔兩次，連路邊的狗都會笑你。

．感情：單身牡羊勇氣多到滿出來，去搭訕那個你肖想很久的人啦！失敗了頂多換個城市生活，怕什麼？有對象的，溝通時舌頭記得轉個彎。別老是硬拗，拗贏了關係也涼了，你是要贏還是要愛？

．財運：去翻翻舊計畫，老朋友可能帶著錢來找你，眼睛放亮點。

．健康：肝火跟脾氣一樣臭。烈酒給我少喝，去喝涼茶冷靜一下。

．幸運色：橘紅、天藍、卡其色

．幸運數字：7、11、39

♉️金牛座│老舊引擎終於冒煙了

．整體：你這週活像一台報廢邊緣的老車，發動很久還在原地冒煙。雖然累到想死，但好歹車輪開始轉了，漸入佳境啦！

．工作：職場那些奇怪操作你終於看懂了。順利的地方比破事多，別再盯著那個小裂縫發愁，你是要當修補匠還是要當老闆？

．感情：單身金牛別把自己包得像顆粽子。主動一點會死嗎？緣分也在等你出門，別讓它等太久。有對象的金牛，閉上嘴去做事。另一半想看你洗碗，不想聽你畫大餅。

．財運：穩健一點，那些高風險的博弈少碰，你的錢不是大風刮來的。

．健康：注意下背跟咀嚼肌。你是不是壓力大到半夜都在磨牙？臉都要變大了。

．幸運色：奶茶色、巧克力色、糖果粉

．幸運數字：4、66、13

★♊️雙子座│閉上你的烏鴉嘴

．整體：你的溝通力被裝了擴音器，但記得：說得多錯得多。你的話跟機關槍一樣，記得留點路給別人活。

．工作：談判、合作的黃金週。你是主角沒錯，但請學會「收」，別講到別人都想幫你按靜音鍵。

．感情：單身雙子，機智是你的武器，但別讓人覺得你只是個愛耍嘴皮子的老油條。你的真愛在南方，請多往南部走。有對象的雙手，對話能突破盲點，但拜託別把簡單的事情搞得跟《全面啟動》一樣複雜，沒人想陪你燒腦。

．財運：適合擴展收入來源，去開發你的新財路，別死守那點死薪水。

．健康：小心那種因為想太多而產生的「緊張型頭痛」，腦袋快炸了吧？

．幸運色：湛藍、蘋果綠、香蕉黃

．幸運數字：3、9、77

♋️巨蟹座│情緒便秘終於通了

．整體：木星在你家終於恢復正常了！之前在那邊自怨自艾、懷疑人生的廢物日子結束了，現在是「開幹」的時間。

．工作：直覺準到可以去當仙姑。靠人際關係去突破瓶頸比你硬幹快得多，這叫智取。

．感情：單身巨蟹命中註定的感覺很重，遇到那種讓你心跳漏一拍的，別懷疑，衝就對了。

．有對象的巨蟹，內心戲少演一點。分清楚什麼是「直覺」，什麼是你自己在那邊「玻璃心幻想」。

．財運：走安全路線。投機這種事不適合現在的你，乖乖存錢比較實際。

．健康：壓力都累積在胃裡，吃好一點，別再虐待你的消化系統。

．幸運色：奶油白、寶藍、清爽粉

．幸運數字：2、19、35

★♌️獅子座│舞台不是你一個人的

．整體：能量跟魅力都被放大了，你走在路上都有風。但提醒你，人生不是你的個人演唱會，偶爾把麥克風交給別人，大家會更愛你。

．工作：機會多到你想吐。但要分清楚什麼是「真的值錢」的，別把體力浪費在那些沒營養的雜事上。

．感情：單身獅子領袖氣場ㄧ出來，效果好到嚇死人，大家都想跪在你腳下。有對象的獅子，浪漫度爆表，但也容易因為太過自戀而產生誤解，記得多聽聽對方的聲音。

．財運：小確幸偏多，甚至有意外收入的驚喜，比如翻到舊衣服裡的錢，爽吧？

．健康：心臟跟上背壓力要顧，別再把自己當鋼鐵人用了。

．幸運色：金色、黑、米白

．幸運數字：9

♍️處女座│別再逼死你自己了

．整體：腦子高速運轉到快冒煙，但記得：想太多只會把簡單的事搞砸。有時候，當個傻瓜反而比較幸福。

．工作：細節控萬歲！這週你會靠精準勝出。但別在一個小點上卡太久，那不叫細心，那叫強迫症發作。可以有強迫症，但不能太瘋。

．感情：單身處女，愛愛假拜拜機率高，有愛就要說出來，面子真的不值錢。有對象的處女=溝通是武器，但別把它拿來殺另一半。少碎念兩句，家裡會安靜很多。

．財運：花錢前先冷靜3分鐘。如果你不想買完隔天就想砍手。

．健康：消化系統要顧好，別再亂吃垃圾食物填補空虛了。咖啡這禮拜先停了吧，你會謝謝我

．幸運色：灰綠，土耳其藍，翡翠綠

．幸運數字：5、19、63

★♎️天秤座│平衡感終於回歸

．整體：內心那台搖晃的天平終於穩了，這週你會覺得世界順眼多了。但別因為太理性，把所有事都分析得像實驗報告。

．工作：合作機會像雨後春筍，但請拿出你的判斷力，別讓某些吸血鬼同事佔你便宜，你不是慈善機構。

．感情：單身天秤魅力上升，社交圈大家都想拉你一起玩。享受這種人氣王的感覺吧。有對象的天秤，目標講清楚。別在那邊玩「你猜我在想什麼」的遊戲，講出來很難嗎？

．財運：共享資源可能會帶來意外的好處，比如有人請客或是投資分紅。

．健康：肩頸硬得像石頭，去按摩一下吧，別省這種錢。

．幸運色：粉藍、馬卡龍色、霓虹色系

．幸運數字：8、27，49

♏️天蠍座│別在那邊演天機試煉場

．整體：直覺準到像開了第三隻眼。但要小心，別讓「想太多」變成你自掘墳墓的工具。你最大的敵人通常是你自己。

．工作：只要動手做，情況就會改善。別在那邊沙盤推演一百次，實戰才是你的強項。

．感情：單身天蠍氣場強到讓人退避三舍，大家都覺得你是神祕殺手，不敢靠近。笑一個會死嗎？有對象的天蠍，深度對話是這週重點。把那些心底的垃圾講開，關係會直接升級。

．財運：邏輯投資比衝動購物好一百倍，管好你的手。

．健康：半夜不睡覺當貓頭鷹，早上上班沒精神，小心被盯上

．幸運色：深紫，灰、深藍

．運數字：6、82、51

★♐️射手座│導航終於搜到訊號了

．整體：上週還在鬼打牆、像沒帶地圖進森林？這週世界終於給你一張 4K 高畫質的 GPS，路都幫你指好了。

．工作：理想主義結合現實操作。你會發現，只要你肯腳踏實地，那些白日夢真的能成真。

．感情：單身射手，冒險式的約會（比如去爬山、玩劇本殺）最有機會擦出火花。有對象的射手，溝通方式要變，不要老想迎合對方，你只是表面迎合，這會讓你的脾氣爆掉後自己都壓不住。

．財運：從投資、旅行或學習中獲利。錢是賺來的不是省來的，花在對的地方。

．健康：膝蓋跟腿部要注意，運動別過頭，小心受傷。

．幸運色：天空藍、香腳紅、檸檬黃

．幸運數字：1、60、99

♑️魔羯座│執行力強得像機器人

．整體：這週執行力滿分，但別被過度謹慎擋住機會。偶爾冒險一下，世界不會毀滅。

．工作：步步為營是你的招牌。本週有機會把憋了半年的大案子收割，準備領賞吧。

．感情：單身魔羯慢慢來比較快。在日常相處中，你會發現適合的人就在你身邊，別再往遠處看了。有對象的魔羯討論計畫或旅行很有成效，感情會變得很踏實。

．財運：穩健就好，別過度分析，分析到最後機會都跑光了。

．健康：背部腰酸老毛病，多伸展，別死坐在椅子上不動。

．幸運色：煙灰、湖水藍、咖啡色

．幸運數字：10、72、26

★♒️水瓶座│你是這週的社交達人

．整體：直覺加社交力是你的超級戰袍。這週你很懂人心，大家都覺得你很迷人。

．工作：協作機會高，大家都要找你幫忙。但記得保持界線，別什麼爛事都接，你不是垃圾桶。

．感情：單身水瓶創意邀約成功率極高。別約吃飯看電影了，去玩點怪的東西吧。有對象的水瓶，一起完成某件生活小事（比如組家具、大掃除），感情會變得很穩。

．財運：有小波段獲利機會，賺到就跑，別貪。

．健康：眼睛乾到爆、肩頸也硬。多休息，別整天盯著螢幕。

．幸運色：天使白、鼠尾草綠、鵝黃色

．幸運數字：11、41、59

★♓️雙魚座│本週你是瘋狂的主角

．整體：本週你就是宇宙的主角，光環大到刺眼！水火合相在你家，代表爆發式的衝動與想通。

．工作：感覺對了就衝！但拜託別太情緒化，職場不是你的情境劇場，冷靜點。

．感情：單身雙魚散發出的氣息簡直是無人可擋，超容易遇到那種一見鍾情的對象。有對象的雙魚，浪漫指數爆表，適合深情表白。記得講真心話，別在那邊演戲給自己看。

．財運：靈感會帶財，但賭博請三思，別把存款都玩沒了。

．健康：情緒混亂會影響睡眠，讓腦袋關機，不然黑眼圈會掉到肚子上。

．幸運色：夢幻粉、奶霜白、水藍色

．幸運數字：12、35、19

