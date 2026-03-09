自由電子報
娛樂 最新消息

袁惟仁子女用幸福視角告別感動許常德 前妻陸元琪嘆「人生那麼多坎」

〔記者陳慧玲／台北報導〕資深音樂人袁惟仁2月2日過世，明（10日）將舉行告別式，前兩天靈堂開放弔唁，已有一些藝人好友先去追悼袁惟仁，而他的子女袁義和袁融也在父親靈堂前比ya拍照，希望大家帶著溫暖來送別爸爸，這一幕也感動音樂人許常德。

袁惟仁過世，子女希望大家用溫暖向爸爸告別。（翻攝自IG）袁惟仁過世，子女希望大家用溫暖向爸爸告別。（翻攝自IG）

許常德曾和袁惟仁合作音樂，他談到：「小胖，看到你的兩個孩子用很幸福的視角跟你告別，我突然發現人生要翻篇時，都需要有赤子之心，自從你生病以來，也是我頻繁關注元琪臉書的開始，那是我覺得你最希望的一個畫面，讓你的家人很有凝聚力的繼續奮鬥，所以我常常給他們的產品分享或按讚。」

袁義（右）和袁融兄妹。（記者王文麟攝）袁義（右）和袁融兄妹。（記者王文麟攝）

看到許常德的暖心發文，並幫忙分享產品，陸元琪表示：「謝謝阿德老師給我跟孩子們的溫暖，謝謝你告訴我那些你們在英國拍MV時感動的事，你可能不知道，每次你的鼓勵都足以讓我多走好多里路，謝謝你幫小胖關心著我跟孩子，人生那麼多坎，身邊那麼多愛，怕什麼，衝啊！」之前陸元琪曾自爆，遭到前夫家人阻止她去參加告別式，因此明天袁惟仁告別式能否見到陸元琪現身？也引起外界關注。

