娛樂 電視

（台綜專題1）跟白冰冰主持超高壓？子弟兵揭私下互動「不敢對視」

《超級冰冰show》主持班底台一線東諺（左起）、郭忠祐、蔡家蓁、阿玟。（記者潘少棠攝）《超級冰冰show》主持班底台一線東諺（左起）、郭忠祐、蔡家蓁、阿玟。（記者潘少棠攝）

〔記者林欣穎／專題報導〕台一線東諺、阿玟，以及「忠蓁CP」郭忠祐、蔡家蓁是民視《超級冰冰show》主持班底，日前四人受訪分享主持的酸甜苦辣，談起兩位「大家長」，台一線東諺、阿玟幽默直呼：「冰冰姐像嚴母，帆哥是慈父。」

台一線回憶剛加入節目時的心情，直言白冰冰與陽帆個性截然不同，阿玟笑說：「帆哥溫文儒雅，冰冰姐比較急，她希望我們在高壓現場能快速掌握節奏、快速成長。」在他眼裡，冰冰姐「像老闆，也像媽媽」，提到白冰冰對舞台要求極高，尤其戲劇單元從咬字、肢體到節奏，全都嚴格把關。

台一線東諺（左起）、郭忠祐、蔡家蓁、阿玟四人受訪分享主持的酸甜苦辣。（記者潘少棠攝）台一線東諺（左起）、郭忠祐、蔡家蓁、阿玟四人受訪分享主持的酸甜苦辣。（記者潘少棠攝）

阿玟笑說：「她希望我們在高壓現場快速成長，檯面上洗臉，私下會摸摸頭。」東諺則打趣：「被罵久了就習慣了，沒有她這樣，反而會不踏實。」在嚴格要求下，他們學會的不只是反應速度，而是全方位掌握節奏的能力，台一線也幽默表示：「在外面我們也是小冰冰姐啦！」

談及低潮，台一線表示，也有自覺表現不好的時候，如果又迎來冰冰姐劈頭一頓罵時，難免懷疑自己是否真的不夠好，但他們選擇互相扶持、彼此提醒，「衣服歪了會幫忙拉一下，眼神不要亂對到冰冰姐，站姿不要駝背、嘴角要記得笑。」一句玩笑話，道出嚴母式教育下的溫暖。阿玟更感性表示，加入節目後能與余天、李亞萍等資深前輩同台主持，「那是爸爸媽媽年代的偶像，能站在旁邊真的不可思議。」

