藍營桃園議員梁為超豪宅築愛巢 寫真網紅許玲玲被包養

寫真網紅許玲玲身材火辣，被譽為電眼精靈。（翻攝自許玲玲臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕寫真網紅許玲玲身材火辣，被譽為電眼精靈，臉書粉絲數逾54萬，今（10）日爆出被國民黨籍桃園市議員梁為超包養。

《鏡週刊》報導，梁為超被抖出在桃園市青埔區承租豪宅包養許玲玲，2人不但一起出入高檔餐廳，梁為超還頻繁前往該豪宅與許許玲玲幽會。

請繼續往下閱讀...

國民黨籍桃園市議員梁為超。（翻攝自梁為超臉書）

報導指出，3日中午12時梁為超座車自桃園市青埔二街一棟大樓地下停車場駛出，該豪宅疑為他包養許玲玲承租的豪宅，媒體曾於2月14日、2月5日、1月29日等多日，直擊梁為超進出該棟大樓，顯見2人互動頻繁，除了共度情人節，還曾同赴北市高檔日式餐廳用餐。

許玲玲外型甜美，一看人見人愛。（翻攝自許玲玲臉書）

梁為超2009年第一次當選升格前的桃園縣議員，至今在中壢選區高票連任4屆議員，地方盛傳，若桃園市長張善政年底連任成功，4年後將由立委魯明哲接班，最有可能頂替魯明哲立委職位的正是梁為超，被視為桃園藍營明日之星。

據調查，52歲梁為超不僅是4連霸議員，還曾任桃園市議會國民黨團總召，結婚多年2014年競選連任時，梁妻還舉辦音樂會幫忙造勢，4年前選舉時更穿起背心陪丈夫跑行程，前年2人還一同出席兒子高中畢業典禮。







不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法