資深玉女歌手59歲了 萬年單身親揭現況

方季惟與歌迷提前慶生。（尚時代文創娛樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕資深玉女歌手3月11日迎來59歲生日，昨（7）日與粉絲齊聚一堂，提前舉辦生日慶生活動。單身多時的她久未與歌迷近距離互動，以輕鬆溫暖的方式與大家共度時光，也讓現場充滿久違的歡笑與感動。

今年初，方季惟受邀參與紀念瓊瑤經典作品的音樂會演出，勾起許多歌迷的青春回憶；緊接著在除夕特別節目中，她再度透過歌聲陪伴觀眾迎接新年。接連兩場重要的公開演出，不僅讓歌迷再次感受到她清亮動人的嗓音，也喚起許多人對於90年代華語樂壇黃金時期的共同記憶。

請繼續往下閱讀...

方季惟與歌迷提前慶生。（尚時代文創娛樂提供）

而這次的生日聚會，則更像是一場專屬於歌迷的溫馨相見會。活動現場聚集了來自各地的歌迷朋友，大家帶著滿滿祝福前來，準備蛋糕與花束為偶像慶生。方季惟一現身便親切與大家互動，不僅分享近況與生活點滴，也感謝歌迷多年來不離不棄的支持。她感性表示，能夠在每個不同階段都感受到歌迷的陪伴，是自己最珍惜的事情。

方季惟喊話繼續唱下去。（尚時代文創娛樂提供）

活動中，歌迷們更有許多是攜家帶眷，全家帶著小孩一起參加的。當全場齊聲唱起生日快樂歌，歌迷更喊出要求加碼希望方季惟趕快再為大家開演唱會，方季惟現場立刻開口跟大家合唱《想你想到夢裡頭》。她笑說，每一次與歌迷相聚，都像是老朋友重逢，彼此的情感早已超越歌手與粉絲的關係。

方季惟喊話繼續唱下去。（尚時代文創娛樂提供）

從年初的音樂會舞台、除夕夜的電視螢光幕，再到溫馨的生日聚會，方季惟用歌聲與笑容串起與歌迷之間的深厚情誼。她也表示，未來仍希望有更多機會透過音樂與大家相見，「只要大家還願意聽，我就會繼續唱下去。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法