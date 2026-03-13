錢包老是破洞？ 3星座受性格影響天生易漏財

能不能守住財富往往和個人價值觀、行為習慣息息相關。（資料照，宜蘭縣府提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「漏財」和星座有關？能不能守住財富往往和個人價值觀、行為習慣息息相關，占星專家認為有3個星座的人經常莫名其妙增加開支，這並非單純因為花錢如流水，而是對於金錢處理比較隨性，以下3個星座的人天生容易漏財，看看自己是不是在榜上，對未來金錢規劃，能夠好好規劃，把錢好好留在錢包裡。

★獅子座

獅子座的人天生慷慨、樂於分，他們有大膽享受生活的能量。對於金錢，獅子座也格外豪爽，不僅對自己大方，為了讓身邊的人開心，花錢同樣毫不手軟。不過，獅子座要記住，慷慨要有分寸，如果過頭，自己的荷包就要變瘦囉！

真正的富足在於「給予」與「守成」間的平衡，大方的時候也別忘記掂量一下自己的錢包喔。

★天秤座

追求生活品質的天秤做，喜歡把生活打理得精緻優雅，加上重視空間舒適感、高品質體驗，對於花錢這件事情可以說幾乎沒有抵抗力。天秤座受到價值觀影響，喜歡享受愉快時光、與朋友聚餐、購物，雖然可以豐富人生，不過還是要好好精打細算。

花錢固然很爽，不過「儲蓄」才能守護未來，同時讓金錢循環變得更加固定。

★射手座

不怕冒險的射手座，重視當下，可是典型的行動派。常被好奇心牽著鼻子走的射手座，遇到新奇的體驗或學習機會，就會毫不猶豫投入。自由奔放固然很快樂，不過也常因為這樣導致衝動消費，把理財規劃通通拋在腦後。「喜歡就去追」的射手座，對於長期累積的儲蓄感到不耐煩，所以不妨透過原有的行動力理財。

建議設定具體的短期小目標，透過短期儲蓄計劃一步步向前走，金錢的流向自然也能步入正軌。

