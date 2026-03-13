自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 星座

錢包老是破洞？ 3星座受性格影響天生易漏財

能不能守住財富往往和個人價值觀、行為習慣息息相關。（資料照，宜蘭縣府提供）能不能守住財富往往和個人價值觀、行為習慣息息相關。（資料照，宜蘭縣府提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「漏財」和星座有關？能不能守住財富往往和個人價值觀、行為習慣息息相關，占星專家認為有3個星座的人經常莫名其妙增加開支，這並非單純因為花錢如流水，而是對於金錢處理比較隨性，以下3個星座的人天生容易漏財，看看自己是不是在榜上，對未來金錢規劃，能夠好好規劃，把錢好好留在錢包裡。

★獅子座

獅子座的人天生慷慨、樂於分，他們有大膽享受生活的能量。對於金錢，獅子座也格外豪爽，不僅對自己大方，為了讓身邊的人開心，花錢同樣毫不手軟。不過，獅子座要記住，慷慨要有分寸，如果過頭，自己的荷包就要變瘦囉！

真正的富足在於「給予」與「守成」間的平衡，大方的時候也別忘記掂量一下自己的錢包喔。

★天秤座

追求生活品質的天秤做，喜歡把生活打理得精緻優雅，加上重視空間舒適感、高品質體驗，對於花錢這件事情可以說幾乎沒有抵抗力。天秤座受到價值觀影響，喜歡享受愉快時光、與朋友聚餐、購物，雖然可以豐富人生，不過還是要好好精打細算。

花錢固然很爽，不過「儲蓄」才能守護未來，同時讓金錢循環變得更加固定。

★射手座

不怕冒險的射手座，重視當下，可是典型的行動派。常被好奇心牽著鼻子走的射手座，遇到新奇的體驗或學習機會，就會毫不猶豫投入。自由奔放固然很快樂，不過也常因為這樣導致衝動消費，把理財規劃通通拋在腦後。「喜歡就去追」的射手座，對於長期累積的儲蓄感到不耐煩，所以不妨透過原有的行動力理財。

建議設定具體的短期小目標，透過短期儲蓄計劃一步步向前走，金錢的流向自然也能步入正軌。

☆民俗說法僅供參考☆

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中