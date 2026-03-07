自由電子報
娛樂 最新消息

經典賽》費仔辣妻甜曬老婆視角 台灣球迷灌爆：謝謝費嫂

費仔老婆哈娜現身東京巨蛋，力挺老公。（翻攝自IG）費仔老婆哈娜現身東京巨蛋，力挺老公。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕台美混血好手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）今天（7日）在WBC世界棒球經典賽「台澳大戰」擊出左外野滿貫砲，最後台灣隊以14:0扣倒捷克。費仔老婆哈娜（Hanna）稍早在IG曬出「老婆視角」，為老公以及TEAM TAIWAN加油打氣。

費仔老婆哈娜到了球場也要拿歐告合照，堪稱帶貨王。（翻攝自IG）費仔老婆哈娜到了球場也要拿歐告合照，堪稱帶貨王。（翻攝自IG）

費仔老婆哈娜曬出愛妻視角。（翻攝自IG）費仔老婆哈娜曬出愛妻視角。（翻攝自IG）

哈娜去年底與費仔結婚，兩人新婚4個月，她此次也愛相隨，跟著公婆飛來東京觀賽。哈娜似乎很喜歡吉祥物「歐告」，去哪都帶著歐告的娃娃，在球場、在飯店房間都要跟歐告合照，哈娜昨天穿著黑色TEAM TAIWAN球衣，一頭金髮、身材火辣的哈娜穿上藍色的「CT」球衣、球帽，十分性感，在東京巨蛋觀看老公比賽。

費仔老婆哈娜曬出TEAM TAIWAN的旗幟。（翻攝自IG）費仔老婆哈娜曬出TEAM TAIWAN的旗幟。（翻攝自IG）

費仔老婆哈娜換穿台灣隊戰袍。（翻攝自IG）費仔老婆哈娜換穿台灣隊戰袍。（翻攝自IG）

她在IG上寫著「having a grand time」（玩得很盡興），不過哈娜使用的英文是「grand」而不是「great」，應該是與費仔今天轟出滿貫砲（grand slam）有關，似乎也有一點點「諧音哏」的成分在。台灣網友紛紛留言，「真的好感謝Fairchild對台灣的支持」、「Fairchild是MVP」、「費嫂好正，費仔超強」、「今天的比賽真是不可思議」、「謝謝哈娜～～」、「不管費仔到哪，台灣球迷會一直支持他」、「費太太好棒」、「愛費仔，愛費嫂」。

費仔老婆哈娜很喜歡歐告。（翻攝自IG）費仔老婆哈娜很喜歡歐告。（翻攝自IG）

