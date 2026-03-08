自由電子報
娛樂 最新消息

台灣隊封死李政厚！韓國網友集體崩潰：我們才是井底之蛙嗎

韓國網友批評李政厚在此次比賽毫無建樹。（資料照，記者林正堃攝）韓國網友批評李政厚在此次比賽毫無建樹。（資料照，記者林正堃攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕WBC世界棒球經典賽今天（8日）上演台韓大戰，最後台灣以5：4氣走南韓，韓國網友議論紛紛，更是特別點名大聯盟出身的球員，包括巨人隊的「風之孫」李政厚、道奇隊的金慧成等人，尤其李政厚在此次比賽毫無建樹，也引發討論。

台韓大戰在韓國論壇上掀起熱烈討論。（翻攝自theqoo）台韓大戰在韓國論壇上掀起熱烈討論。（翻攝自theqoo）

對於這場台韓大戰，韓國球迷相當關注，韓國論壇「theqoo」上議論紛紛，不少韓國網友大讚是場非常精彩的比賽，但當然也有不少人十分崩潰，紛紛表示，「今天除了金倒永，其他全都爛透了」、「今天發揮失常，錯過好幾次關鍵機會」、「代打跟守備配合亂七八糟」、「金慧成太扯了」、「教練糟透了」、「哇我們連台灣都輸了，真像井底之蛙」、「晚接午這賽程誰排的？」、「連台灣都打不贏？」、「只有金倒永表現好」、「韓國球員薪水在漲，但實力好像沒漲」、「為什麼大聯盟水準這麼差？」、「昨天打到那麼晚，今天大家都筋疲力盡了」、「我們老是在輸台灣，大家應該承認事實」、「今天大聯盟球員表現好差」、「大聯盟球員在幹嘛，居然還能拿到薪水？」、「大聯盟球員狀況有夠差」。

也有人展現風度稱讚台灣，「台灣表現比想像中的要好，實在很驚訝」、「台灣正在崛起，我們卻停滯不前，還有人說怎麼可能輸給台灣，你可能不知道我們國家已經衰落到什麼程度」、「台灣真的是強隊，那些說為什麼輸給台灣的人，是不是應該要更新一下」、「說實話我們應該跟台灣一樣，放掉日本，專注台灣」、「大家都說台灣放棄日本那一場是有原因的」、「台灣隊內有許多球員受傷缺席，不過他們表現仍是相當不錯」、「我們幾年沒贏過台灣了…」。

