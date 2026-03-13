男模會館5公關馬路尬跳《西岸小法咒》挨罰500！ 原唱Bu$Y意外遭起底…曾入圍金曲金音

5名公關在馬路尬舞，意外讓Bu$Y的《西岸小法咒》原曲MV也遭熱搜。（翻攝自threads、YT》

〔娛樂頻道／綜合報導〕高雄市區某間男模會館為了吸引關注，派出5名穿著黑西裝和留著同款「阿志頭」髮型的男公關，在前金區六合二路馬路上，配合近日爆紅的嘻哈洗腦神曲《西岸小法咒》跳舞拍片，影片上傳至Threads等平台後迅速爆紅，瀏覽量突破400 萬次，按讚數超過7 萬，但因違反《道路交通管理處罰條例》第78條第1項第4款：「於交通頻繁之道路嬉戲或從事影響交通秩序之行為」，最後遭處500元罰鍰。

《西岸小法咒》原曲MV成為今天熱搜關鍵字之一。（翻攝自YT）

該起事件，不僅成為今（13日）各大新聞台關注話題，在社群平台也引發極大的討論與吐槽，不少網友開酸：「這種進來吃我水果，我會提告。、「牛郎跟牛雜我還是分得清的。」、「韓國日本的至少都180cm，這幾位看起來營養不良」……

音樂人Bu$Y曾入圍金曲獎和金音獎。（翻攝自IG）

甚至轉而熱搜「原唱版本」，本來只是想比較由創作歌手Bu$Y拍攝的原創MV和「5阿志男」版本有何不同，沒想到一查之下才發現，這位創作歌手的才華和履歷竟大有來頭，身兼歌手也是詞曲創作者、編曲製作人的Bu$Y，擅長HIP HOP、RAP、POP及流行音樂，曾與影子計劃一起入圍第三十三屆金曲獎「最佳演唱組合」，並以創作專輯 《TAKE A BREATH》 入圍第十三屆金音獎「最佳嘻哈專輯」， 較廣為人知的作品有：《戀曲2020》、《沒注意到你在流眼淚》、《車尾燈》……意外成為另類熱搜焦點。

