娛樂 最新消息

從母親到影后提名 劉若英搞笑喊話記者：拜託挑好看的照片

劉若英時隔13年再當電影女主角。（記者胡舜翔攝）劉若英時隔13年再當電影女主角。（記者胡舜翔攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕劉若英時隔13年再當電影女主角，主演的台片《我們意外的勇氣》入圍第62屆金馬影后；她今（15）出席試片映後，坦言很久沒演戲，告誡自己台詞要說得像人話，而不是在表演，表示聽聞入圍有被鼓勵的感覺，形容就像新人一樣被提名。

問到入圍乃至於得獎的得失心，劉若英表示拿不拿獎是「天時地利人和」，真正最大的壓力是「走紅毯」，打趣要求記者當天「手下留情」，要挑也挑點好看的照片，直言「否則看到不好看的照片，心情會不好很久」。

劉若英（左）、薛仕凌。（記者胡舜翔攝）劉若英（左）、薛仕凌。（記者胡舜翔攝）

片中劉若英意外迎接「新生命」，戲外她育有一子，坦言自己是個「很黏小孩」的媽媽，每天都會跟他抱抱，最常說「快點」以及「我愛你」；由於家中長輩早逝，讓劉若英深感和家人相處不易，每一分鐘都在倒數，因此很珍惜。

既然「很黏孩子」，問到兒子是否有過不耐煩？她打趣說，有次兒子脫口而出「好煩哦」，劉若英發揮「演員本色」，突然停下腳步，隨後跟孩子說「這句話讓我心都碎了」，懂事的兒子一點就通，未來也不再說這句話。

《我們意外的勇氣》改編導演游紹翔的真實經歷，聚焦都會男女若即若離的感情，以及高齡產婦議題，在今年台北電影節放映後傳出好評。

和劉若英對戲的薛仕凌演技獲讚。（記者胡舜翔攝）和劉若英對戲的薛仕凌演技獲讚。（記者胡舜翔攝）

和劉若英對戲的薛仕凌演技獲讚，堪稱「得獎專業戶」的他，這次卻和金馬入圍擦身，問他感受，薛仕凌表示「沒特別感覺，心情很平靜，很替她（劉若英）還有電影入圍開心」，強調這是真心話。《我們意外的勇氣》10月23日全台上映。

