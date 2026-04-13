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娛樂 最新消息

【4/13～4/19星座錦囊】2026最強啟動鍵！「7星齊聚牡羊」12星座錢財落袋要接住

本週星象迎來罕見「7星齊聚牡羊」的宇宙能量大爆發，不但是許願的黃金期，更是接財好時機。（本報製圖）本週星象迎來罕見「7星齊聚牡羊」的宇宙能量大爆發，不但是許願的黃金期，更是接財好時機。（本報製圖）

〔娛樂頻道／綜合報導〕隨著4月15日水星進入牡羊座，本週星象送上今年最強「啟動鍵」，溝通節奏將進入高速模式，星座達人「安德魯的賤聲房」提醒，雖然效率倍增，卻也伴隨著一觸即發的火藥味，尤其是遇上重頭戲4月17日的牡羊座新月，「七星齊聚」的宇宙能量大爆發，迎來許願的黃金期，特別是有關「自我突破」、「開啟副業」、「斷捨離」的願望，顯化能量極強，12星座財運布局各有不同，關鍵是「站對方位」出手接住它！

安德魯進一步解釋星象帶來的啟示，本週整體主旋律是「行動與自律」的平衡，此次新月合相凱龍星，這是一個「帶著傷口前進」的奇妙能量，新月當天，牡羊座同時聚集了7顆天體，包括：太陽、月亮、水星、火星、土星、海王星、凱龍星。

安德魯巧妙比喻，「這7顆天體擠在一起，就像一間只有5坪的小套房，裡面塞了太陽（國王）、月亮（情緒）、水星（嘴砲）、火星（戰神）、土星（教官）、海王星（夢想家）還有凱龍星（傷醫），這場面不打起來才怪，但也正因為這樣，能量強到足以炸開你過去幾年的所有遲疑。」因此更需保持冷靜，才能將這股衝勁轉化為實質產出，而非無謂的消耗。

【4/13～4/19．十二星座「運勢亮點」總整理】

4/13～4/19．十二星座「運勢亮點」一張表看懂。（本報製表）4/13～4/19．十二星座「運勢亮點」一張表看懂。（本報製表）

♈ 牡羊座│宇宙的親生子（也是頭號祭品）！

．整體：七星全擠在你家，你現在就是人間行動電源，電力 200%。你會感覺到一種「不衝會死」的焦慮感，請把這股勁用在對的地方。

．工作：領袖魅力炸裂，這週你說話就是真理，大家都得看你臉色。注意：別以為你是戰神就可以隨便開火，小心職場貴人被你噴到一個都不剩。

．感情：單身牡羊的桃花像核彈爆炸，走在路上都有人想跟你要 Line。有對象的牡羊脾氣壞到另一半想報警，多親親，少說教，家和萬事興。

．財運：賺錢全靠第一直覺。小心，雖然直覺很準，但要衝之前還是冷靜3秒，投機事業不要碰，會輸到脫褲子。

．健康：額頭容易爆大痘痘、眼壓過高、偏頭痛，還是要好好找到放鬆的方法。

．幸運色／數字：烈焰紅、奇異果綠金、純潔白／13、58、99

♉金牛座│靈魂大掃除，身體想躺平！

．整體：這是一段適合「斷捨離」的時期，不只是掃房間，還有掃掉心裡的垃圾。

．工作：你的直覺會幫你避開很多小人陷阱。注意，本週容易失神，分心別在辦公室偷懶追《逐玉》，主管正看著你！

．感情：單身金牛有暗桃花出現，麻煩你手電筒拿出來照一下，身邊那個人已經暗示你很久了。有對象的金牛，兩人各玩各的手機也是一種浪漫，只要不吵架，什麼都好說。

．財運：適合處理神祕的帳單或保險。小心錢財莫名其妙消失在一些「心靈療癒小物」或遊戲課金上。

．健康：注意熬夜過勞引發的舊毛病，久病不會成良醫。

．幸運色／數字：森林綠、憂鬱藍、薰衣草紫 ／ 3、29、55

♊ 雙子座│情報局長忙到斷氣！

．整體：資訊太多不是好事，雞婆太多不是好事，讓自己靜下來，你才能發光。

．工作：本週做事效率快，但出錯率也很高，一次做一件事就好，麻煩本週當個專心的乖寶寶。須注意，訊息傳太快，小心傳錯群組吐槽到當事人，那就真的重啟人生了。

．感情：單身雙子的桃花在朋友圈裡，朋友的朋友可能是你的菜。有對象的雙子，訊息回快一點，不然另一半會以為你人間蒸發或是外面有鬼。

．財運：錢來自人脈與訊息差。雖然人脈會幫你賺到錢，但人脈也會讓你失去戒心，特別注意，能騙到你的都是熟人。

．健康：小心刀，火，燙傷，會做事的人身上不是一定要有傷餒。

．幸運色／數字：螢光黃、亮銀色、天空藍／5、11、22

♋ 巨蟹座│社畜之王說得就是你！

．整體：事業運的巔峰！七星照的你閃閃發亮，恭喜你，你要變全宇宙最忙的社畜之王了，想低調都難。

．工作：你的表現終於被老闆看見，有被挖角的可能。切記，壓力大到想辭職，要忍住！你是為了「家寵」（或是錢）在奮鬥！

．感情：單身巨蟹的職場桃花旺，專業的樣子最吸引人。有對象的巨蟹，不要以為親近的人，就一定要接住你的情緒，本週你那張小嘴像刀一樣利，會出事喔。

．財運：薪水有漲頭，甚至有獎金。小心左手進右手出，麻煩撥一些去投資理財。

．健康：胃酸逆流、偏頭痛，少喝點手搖飲跟咖啡。

．幸運色／數字：銀灰色、珍珠白、深海藍／2、8、19

♌ 獅子座│我是誰？我在哪？

．整體：視野大開！這週你很想去旅行、進修。本週適合幹大事。

．工作：適合談跨國合約、法律事務，你的遠見會讓你贏在起跑點。注意，細節別漏一堆，別在簽合約時把自己的名字寫錯。

．感情：單身獅子的異國戀或網戀機會高，只要對方不是詐騙集團就好。有對象的獅子適合規劃出國玩，那種「一起逃跑」的期待感會讓感情大幅回溫。

．財運：海外投資或線上交易有收穫。小心別為了面子買了根本穿不到的華服或奢侈品。

．健康：筋骨痠痛，尤其是久坐造成的大腿及臀部僵硬。

．幸運色／數字：神秘黑、土豪橘、土耳其藍／33、62、81

♍ 處女座│人性觀察家（徵信社）上線！

．整體：本週主題是「欲望與秘密」，你會看透很多人的假面具，洞察力驚人到連你自己都怕。

．工作：能抓到別人抓不到的漏洞，避開合約陷阱，立大功。但須注意，別表現得太像偵探，同事會覺得你在監視他們，低調一點。

．感情：單身處女遇到那種神祕、很有性吸引力的對象，小心暈船暈到吐。有對象的處女，錢的事要講清楚，別在那邊玩「你應該懂我」的冷戰遊戲。

．財運：會有退稅、理賠、中獎小確幸！別亂借錢給朋友，那真的是肉包子打狗，有去無回。

．健康：注意泌尿系統及代謝，沒事多喝水，千萬別憋尿。

．幸運色／數字：巧克力色、曜石黑、神祕紫／41、07、82

♎ 天秤座│人際關係的格鬥戰場！

．整體：沒辦法，七顆星都在你對面，這週全世界似乎都在針對你（或是需要你），人際關係大震盪。

．工作：合作運勢強，適合談判，你會發現對手其實很好搞定。切記，本週須專心做好任何小事，因容易被抓小辮子，千萬不要留把柄讓別人有話說。

．感情：單身天秤，有人對你直球告白，速度快到嚇死你。有對象的天秤，不是結婚就是分手，這週是關係進度的「決定性時刻」。

．財運：錢財來自伴侶或合夥人。小心別為了維持表面平衡幫別人買單，你的錢包也是有尊嚴的。

．健康：本週不要用蠻力逞英雄，你絕對會受傷。

．幸運色／數字：夜灰、檸檬黃、草綠色／7、15、21

♏ 天蠍座│心若靜～你就是武安侯！

．整體：你的待辦清單長到可以繞地球一圈，大家都需要你。

．工作：效率極佳，這週能解決積壓已久的難題，強迫症會得到極大滿足。注意別對同事太兇，他們真的沒你那麼聰明，耐心點。本週只要心夠穩，職場上的將軍就是你。

．感情：單身天蠍在健身房、超商或是處理雜事時遇到緣分。有對象的天蠍，幫忙分擔家事就是最好的調情，少說廢話多洗碗。

．財運：辛勤工作換來的正財。小心別因為壓力過大導致免疫力下降，以免錢全噴在看醫生的掛號費上。

．健康：免疫力失調、過敏、腸胃不適，請務必早點睡。

．幸運色／數字：天使白、夢幻粉、透明藍／0、16、23

♐ 射手座│這週是派對發電機！

．整體：宇宙給你的指令只有一個：去玩、去瘋、去談戀愛！創造力是一年中的巔峰。

．工作：適合表演或演講。注意別玩到忘記交報告，主管會覺得你太散漫，記得收心。

．感情：單身射手的桃花滿天飛，脫單黃金週！拿出你那種不正經的幽默感，但要注意的是-最近怪人桃花機率偏高！有對象的射手，互動像熱戀期一樣有趣，適合安排一場驚喜約會。

．財運：賭運不錯，偏財強。小心「贏小錢輸大錢」，娛樂支出要控管，別一爽就亂發紅包。

．健康：注意心血管跟心跳頻率，小心玩得太瘋導致體力透支。

．幸運色／數字：亮紫色、螢光橘、寶藍色／3、14、30

♑ 摩羯座│能量大洗牌，回歸初心！

．整體：能量回歸家庭。外面世界再亂，你這週只想回家抱抱貓、處理房地產或家人關係。

．工作：穩定就是你的力量，適合在家辦公或處理公司內部的基礎建設。須注意表情管理要做好，臉臭是你的日常，但本週容易引起誤會。

．感情：單身摩羯，透過長輩介紹或是老家鄰居，反而比較靠譜。有對象的摩羯，討論買房、同居或裝修的好時機，觀念達成一致很重要。

．財運：房地產相關有獲利機會。本週手上一定要有預備金，會有一些突發的蝦事需要花錢。

．健康：皮膚狀況多，別吃太油膩或熬夜。

．幸運色／數字：深藍、卡其色、蘋果紅／4、18、26

♒ 水瓶座│嘴砲無敵，人生開掛！

．整體：溝通、學習、寫作能力突飛猛進。

．工作：提案、文案隨便寫隨便過，你的文字很有感染力，適合行銷。注意別在網路跟酸民吵架，這週你雖然會贏，但會浪費很多寶貴時間。

．感情：單身水瓶靠幽默感取勝，能陪你聊天到天亮的人就是對的人。有對象的水瓶，適合深度談話，把過去的誤會一次講開。

．財運：靠訊息差與智慧賺錢。小心手機或電腦這週容易壞掉，或是電話費、交通支出超標。

．健康：注意空氣品質導致的過敏，口罩麻煩戴好戴滿。

．幸運色／數字：淺天藍、亮白色、螢光粉／5、20、31

♓ 雙魚座│財神爺跟你擊掌！

．整體：財神爺敲門週！如果你這週沒感覺到錢的氣息，那一定是你看錯方向。

．工作：產值提高，賺錢機器是你。須注意，容易因為錢的事情跟合作夥伴起衝突。要求雙贏，不能只是你自己好。

．感情：單身雙魚容易遇到經濟實力強的對象，對方可能很大方。有對象的雙魚，可一起理財或進行存錢計畫，這種踏實感會讓關係更穩定。

．財運：強力正財運！麻煩你認真工作，財神爺不會虧待你。

．健康：注意生活作息，本週容易因為你的失控而生病。

．幸運色／數字：薰衣草紫、雞蛋花白、奶茶色／ 2、17、35

☆命理說法僅供參考☆

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（註：以上升星座為主，太陽星座為輔）

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