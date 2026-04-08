自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

朱宇謀被爆隨身帶套約砲 受害女性組成「婦仇者聯盟」

「Wish」朱宇謀外型陽光。（翻攝自朱宇謀臉書）「Wish」朱宇謀外型陽光。（翻攝自朱宇謀臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕前男團Gentleman成員「Wish」朱宇謀遭前女友、女星林倪安毀滅性爆料，狠撕陽光暖男假面具，勁爆的是，逾10位受害女性向林倪安吐露被Wish傷害諸多惡劣行徑。

《鏡週刊》報導，林倪安出面控訴Wish私生活淫亂、慣性劈腿、謊話連篇、施暴，更誇張的是，林倪安爆他隨身帶保險套，根本就是一名「行動約砲渣男」。

報導指出，多位受害女性得知消息後，遂向林倪安控訴遭Wish傷害的諸多惡劣行徑，被指「婦仇者聯盟」儼然成隊。

據悉，林倪安和Wish有段8個月短命戀情，2人是大學同學認識20多年，她受訪怒斥：「之前就知道他會到處睡女生、家暴，是個渣男。」說到激動處，林倪安表示2人每天上床，Wish還可以去外面睡別人，「都快40歲仍精力旺盛，大家千萬不要喝他準備飲料。」

☆若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」☆

相關新聞：渣男藝人劈腿慣犯很髒 「37歲朱先生」身分呼之欲出

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中