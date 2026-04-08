朱宇謀被爆隨身帶套約砲 受害女性組成「婦仇者聯盟」

「Wish」朱宇謀外型陽光。（翻攝自朱宇謀臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕前男團Gentleman成員「Wish」朱宇謀遭前女友、女星林倪安毀滅性爆料，狠撕陽光暖男假面具，勁爆的是，逾10位受害女性向林倪安吐露被Wish傷害諸多惡劣行徑。

《鏡週刊》報導，林倪安出面控訴Wish私生活淫亂、慣性劈腿、謊話連篇、施暴，更誇張的是，林倪安爆他隨身帶保險套，根本就是一名「行動約砲渣男」。

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報導指出，多位受害女性得知消息後，遂向林倪安控訴遭Wish傷害的諸多惡劣行徑，被指「婦仇者聯盟」儼然成隊。

據悉，林倪安和Wish有段8個月短命戀情，2人是大學同學認識20多年，她受訪怒斥：「之前就知道他會到處睡女生、家暴，是個渣男。」說到激動處，林倪安表示2人每天上床，Wish還可以去外面睡別人，「都快40歲仍精力旺盛，大家千萬不要喝他準備飲料。」

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