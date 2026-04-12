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娛樂 最新消息

TVBS資深主播被裁員 傳大咖方念華留校查看

方念華是TVBS超資深新聞主播。（資料照）方念華是TVBS超資深新聞主播。（資料照）

〔記者林南谷／台北報導〕TVBS電視台（以下簡稱T台）近期爆出大規模人力縮編，最新一波裁員名單，鎖定資深元老級主播謝向榮、吳安琪，謝向榮接受本報專訪否認被裁，吳安琪則鬆口坦承告別電視新聞圈。對此，電視名嘴、資深媒體人王瑞德的一席話，道出主播被資遣的無奈辛酸。

王瑞德稍早在臉書發文表示：「你是吳安琪、謝向榮，那一天包括方念華在內，TVBS要裁員要你走，任何人老闆說砍就砍，因為他是老闆！」最後王瑞德再補一句：「管你功勞苦勞又如何？」

而《自由娛樂頻道》掌握獨家消息，原本這波被裁員主播名單中，還包括超資深方念華，但意外「暫時」沒有方念華，傳她目前被T台列為留校察看；知情人士透露，難保下一波名單中沒有方念華，T台其他資深主播也都剉著等。

至於仍堅稱沒被裁員的謝向榮，在吳安琪鬆口告別後，記者傳訊給謝向榮，但至截稿為止，他一改反常未回應。

57歲吳安琪上午受訪認了被裁員，心情平靜感謝公司多年來栽培。據調查，T台今年2月展開第一波裁員共計45人，接著又傳出第二波裁撤百餘人，資遣名單涵蓋攝影、SNG工程及駐地記者，並已於3月1日生效。

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