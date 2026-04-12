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娛樂 音樂

詹雅雯動完脊椎手術兩週！為他急飛日本近況曝光

楊烈「自由之土」世界巡迴演唱會移師日本千葉縣舉辦。（印太戰略智庫提供）楊烈「自由之土」世界巡迴演唱會移師日本千葉縣舉辦。（印太戰略智庫提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕金鐘歌王楊烈「自由之土」世界巡迴演唱會今（12）日移師第四站——日本千葉縣浦安市文化會館。73歲的楊烈以渾厚嗓音征服東瀛，更力邀日本國寶級藝人、經典名曲《北國之春》（翻唱曲《榕樹下》）原唱千昌夫擔任特別嘉賓。兩位台日歌壇重量級人物同台，吸引逾千位旅日台僑與專程從台灣飛抵的歌迷齊聚，場面熱烈且溫馨。

楊烈（右）邀請《榕樹下》歌曲始祖、日本國寶級藝人千昌夫擔任演唱會嘉賓。（印太戰略智庫提供）楊烈（右）邀請《榕樹下》歌曲始祖、日本國寶級藝人千昌夫擔任演唱會嘉賓。（印太戰略智庫提供）

現年79歲的千昌夫精神奕奕，在後台受訪時感性表示，過去在台灣留下了極佳印象，今日受邀擔任嘉賓感到無比興奮。他更在側台細聽楊烈彩排後驚嘆：「烈桑的歌喉真的太棒了！非常期待與他在舞台上擦出的火花。」

演唱會中場，千昌夫驚喜現身，不僅以流利的台語「多蝦」與中文「謝謝」向全場致意，更展現幽默性格，妙語如珠逗得歌迷笑聲不斷。有趣的是，兩位歌王私下皆是資深「寵物迷」，楊烈曾為飼養土佐犬與多種名犬移居新北，千昌夫家中則是鳥類與貴賓狗成群，雙方聊起「毛孩經」共鳴十足。

楊烈（右）邀請《榕樹下》歌曲始祖、日本國寶級藝人千昌夫擔任演唱會嘉賓。（印太戰略智庫提供）楊烈（右）邀請《榕樹下》歌曲始祖、日本國寶級藝人千昌夫擔任演唱會嘉賓。（印太戰略智庫提供）

曲目安排亦別出心裁，兩人默契十足地帶來「美食組曲」。千昌夫獻唱經典的《味噌汁の詩》與《北國之春》；楊烈則以台味十足的《燒肉粽》回敬，並在台上化身美食大使，向日本觀眾大力推薦滷肉飯、芒果冰、臭豆腐及蚵仔煎，成功將演藝殿堂轉化為台日文化交流的最佳現場。

楊烈（左起）詹雅雯和音樂總監荒山亮。（印太戰略智庫提供）楊烈（左起）詹雅雯和音樂總監荒山亮。（印太戰略智庫提供）

這場演出也見證了演藝圈的深厚情誼。金曲歌后詹雅雯雖兩周前剛完成脊椎大手術，仍堅持抱病飛抵日本。她感性表示：「我認識烈哥30年了，他是非常有藝德、親和且謙卑的前輩，是後輩學習的榜樣。」此外，與楊烈私交甚篤的台日混血歌姬一青窈及其姊一青妙亦到場觀賞，為好友助威。

日本歌手一青窈（左）、一青妙姐妹來觀賞演唱會。（印太戰略智庫提供）日本歌手一青窈（左）、一青妙姐妹來觀賞演唱會。（印太戰略智庫提供）

現場湧入的大批台僑展現驚人凝聚力，住在東京池袋的陳小姐與張小姐，特別開車跨縣趕赴浦安，只為一聽心中神曲《如果能夠》。許多歌迷受訪時眼眶泛淚：「只要是台灣人，我們一定到場支持！」接下來楊烈將於5月10日在台南文化中心、5月27日在高雄衛武營國家藝術文化中心歌劇院演出。

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