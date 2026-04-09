等了27年 《獵人》終於復刊 《美少女戰士》出面慶賀

連載超過27年，休刊超過10次的《獵人》（HUNTER×HUNTER），宣布復刊。（資料照，木棉花提供）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本動漫《獵人》（HUNTER×HUNTER）終於有新進度，連載至今超過27年，加上作者冨樫義博休刊次數高達10次以上，許多動漫迷都以為這輩子都等不來結局。沒想到昨（8）日冨樫義博竟然宣布復刊消息。

日本漫畫家冨樫義博宣布《獵人》復刊。（翻攝自X）

冨樫義博不但帶來復刊消息，還趁機放閃老婆武內直子，讓人覺得快瞎了。也有人懷疑經常以「外出取材」為由的「冨姦」（網友戲稱）這次該不會又要騙人。不過看到武內直子特別為復刊動筆畫了《美少女戰士》水手火星，大家才覺得這次應該可以相信冨樫義博。

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為了慶祝獵人復刊，武內直子畫了《美少女戰士》的水手水星祝賀。（翻攝自X）

《獵人》上次宣布休刊是2024年12月9日，雖然冨樫義博不斷在社群回報進度，怎奈就是沒有復刊消息。冨樫義博昨日親自轉達正式恢復連載之後，420話之後的連載時間都已敲定。

還有網友把武內直子畫的水手水星放大再放大，發現她手上拿著4/17的紙條，紛紛猜測，應該就是《獵人》回歸的日子。

網友把武內直子的圖片放大，發現水手水星手上的紙條寫著：4/17。（翻攝自X）

冨樫義博表示，430話的人物線稿目前已全部描完，請讀者繼續等待官方「週刊少年Jump」正式公告。冨樫義博還特別感謝老婆，表示有武內直子的不斷鼓勵，才讓他充滿幹勁與動力。

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