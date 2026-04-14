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震撼！63歲長這樣？美魔女教練樫木裕実 「辣照」驚呆網友

日本美魔女健身教練樫木裕実今度過63歲生日。（翻攝自IG）日本美魔女健身教練樫木裕実今度過63歲生日。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本知名健身教練樫木裕実（Hiromi Kashiki）一直以來都是健身界的教科書等級傳奇，今（14日）她在個人IG貼上最新照片並祝自己生日快樂，她開心寫道：「早安。感謝大家的支持，我已經63歲了，雖然年紀大了，但我依然像個調皮的孩子。」豐滿胸型、纖細手臂，再加上零贅肉的螞蟻腰，羨煞不少網友，忍不住驚呼「這怎麼可能是63歲的身材，體態簡直比少女還緊實！」

今年63歲的樫木裕実自創曲線舞。（翻攝自IG）今年63歲的樫木裕実自創曲線舞。（翻攝自IG）

樫木裕実研發的「曲線舞」（Curvy Dance），自2010起便在日本演藝圈掀起旋風，當時幾乎人手一本她的健身書，銷量更是突破數百萬冊。這套訓練之所以能讓「童顏巨乳」始祖星野亞希、名模梨花及神田宇乃等女星趨之若鶩，主要是因為它打破了傳統健身「苦練、肌肉發達」的刻板印象，強調在家裡就能自己練。

日本美魔女健身教練樫木裕実。（翻攝自IG）日本美魔女健身教練樫木裕実。（翻攝自IG）

樫木裕実IG還寫道，「我彷彿聽到已故母親的聲音，她擔心我63歲了，叮囑我不要放鬆警惕，不要過於自信，要好好生活，不要忘記對每個人心存感激！」

樫木裕実強調在家「躺著」也能輕鬆健身。（翻攝自IG）樫木裕実強調在家「躺著」也能輕鬆健身。（翻攝自IG）

粉絲們除了祝賀樫木裕実生日快樂，也佩服她的健身毅力，「真的一年比一年更讓我驚訝 」、「我太佩服她完美的身材了 」、「她好可愛，完全看不出來她63歲了！」「她太美了，根本想不到她63歲了！」

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