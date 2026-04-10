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娛樂 最新消息

劉香君老公李能謙淪共諜！涉賣3千筆官兵個資 檢求刑12年

〔記者劉詠韻／台北報導〕女星劉香君丈夫、知名製片人李能謙赴中國福州、廣州等地與中共軍情人員接觸，遭吸收刺探我國軍事情報，涉蒐集3000筆軍職人員個資。台北地檢署偵結，今依違反國家情報工作法等罪起訴員工徐胤豪、張家凌、彭永聰及退役軍人柯孟妤5人，並對首謀李能謙求處12年以上有期徒刑。

女星劉香君（左）及老公李能謙。（資料照，萬鴻提供）女星劉香君（左）及老公李能謙。（資料照，萬鴻提供）

本案源於北檢主任檢察官曾揚嶺偵辦一起詐欺案件時，分析扣押物意外發現相關情資，隨即指揮新北市刑大、刑事局科技犯罪防制中心及憲兵單位等共同偵辦，並由國防部政治作戰局及軍事安全總隊協助溯源，進而揭發整起涉共諜情蒐案。

檢方調查，李能謙於2025年2月前往中國福州期間，遭中共情工人員代號「福州溫泉」吸收，允諾刺探並交付我國軍情資訊換取報酬。返台後，他指示徐胤豪協助，向通訊軟體Wechat暱稱「漢堡」的男子取得含情報人員身分、國軍單位人員等在內的3000多筆個人資料，並於同年4月透過Telegram傳送其中6個檔案給中方。

女星劉香君的丈夫李能謙被建請量處12年以上有期徒刑。（大愛電視提供）女星劉香君的丈夫李能謙被建請量處12年以上有期徒刑。（大愛電視提供）

此外，李能謙早於2024年5月間，曾與張家凌前往中國廣州與中共軍情人士「小藍」餐敘，對方表明為中國軍方人員，並提出蒐集台灣軍事資訊可按機密程度給付報酬，李、張二人為獲取資金即同意合作。

李能謙返台後，即指示彭永聰蒐集軍職人員資料，彭男以5000元代價向不詳人士購得50名軍人名單並交付李男，由李男向中方索取人民幣5000元報酬，但因開價過高遭拒。

2025年4月，李能謙替中方設立Telegram群組「職業軍人靠北互助會」，並將連結張貼於Line等軍事相關社群，設定入群密語篩選現役軍人加入；群內由中方人員假冒美國與新加坡名義發言，聲稱投稿可獲高額稿費，刻意營造「有人已成功領錢」氛圍，試圖誘使軍人提供軍情資訊，但未獲實質回應而未得逞。

檢方另查出，張男曾介紹退役空軍友人柯孟妤與李能謙認識，柯女於服役期間取得的軍中機密文件，數日後攜帶交付李男，再由李男翻拍後傳送給中方。

檢方認為，李能謙為本案首謀，為一己私利遭中共軍情人員吸收，刺探並交付大量涉及國軍及情報人員身分等敏感資訊，嚴重危害國家安全，依違反國家情報工作法、國家安全法及個人資料保護法等罪，建請法院從重量刑，並求處12年以上有期徒刑。

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