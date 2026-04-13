林志穎16歲帥兒飆高180公分！正面照片曝光 網直呼：偶像劇男主角等級

〔記者蕭方綺／台北報導〕林志穎過去帶著4歲大兒子Kimi上真人秀《爸爸去哪兒》，當時Kimi可愛模樣瞬間成了「國民兒子」，後來林志穎為了兒子的求學生活著想，Kimi上小學後便「息影」不再公開露面，Kimi如今已經16歲，林志穎去年底提到他早已180公分，成了小酷哥，昨還曬出16歲長子Kimi參加羽球比賽的跳殺英姿，恭喜兒子贏球，沒想到小紅書立刻瘋傳Kimi正面照，確實很帥。

林志穎過去帶Kimi上節目。（翻攝自微博）

林志穎分享Kimi在羽球場上的英姿，只見他高高躍起、帥氣跳殺，架勢十足，完全是運動場上的焦點；老婆陳若儀也沒缺席，曬出印有Kimi名字與羽球圖案的應援T，自豪寫下「proud mama」，夫妻倆齊聲應。

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Kimi去年被捕捉去看演唱會，眼睛神韻很像爸爸。（翻攝自微博）

Kimi最近的正面照曝光。（翻攝自小紅書）

林志穎分享Kimi殺球照，身形修長。（翻攝自IG）

其實Kimi之前就曾在演唱會上曝光，當時戴著口罩，眉眼和林志穎一模一樣，帥度滿分。而近來小紅書瘋傳的正面照，Kimi身穿運動服、手握球拍，讓網友一看全驚呼：「根本男大十八變！」有人說他眉眼神似年輕時的林志穎，但整體輪廓更像媽媽陳若儀，五官立體又耐看，也讓不少網友笑說：「一不小心就長成偶像劇男主角等級了！」

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