《Running Man》池睿恩暴瘦！驚傳身體亮紅燈急休養3週

〔記者胡御柔／台北報導〕南韓超人氣綜藝節目《Running Man》傳出班底成員將暫時休養的消息。據韓媒《MyDaily》報導，2023年才接替全昭旻加入主持群的池睿恩，近日因身體出現不適狀況，經過醫院詳細檢查後，醫生建議她必須暫時停下繁忙行程，好好休息調整狀態。經過多方考量後，池睿恩決定自今年9月起，將暫停節目錄製並休養至少三週，預計至10月才會再度回歸觀眾面前。

事實上，池睿恩加入《Running Man》後，幾乎馬不停蹄參與各種拍攝與活動，不僅綜藝工作滿檔，還有廣告與品牌活動行程接連不斷，幾乎沒有真正停下腳步。她的友人透露：「這幾年她真的太忙了，沒有好好讓身體放鬆過，累積下來的疲勞讓她必須聽從醫囑，暫時抽離舞台，好好為自己充電。其實她心裡也很擔心會影響到節目的進行，但還是希望能以更健康、明朗的樣貌回到大家面前。」

近期也有粉絲注意到，池睿恩的臉頰顯得消瘦，讓不少人擔心她的健康狀況是否亮起紅燈。不過相關人士隨後澄清，池睿恩的體態變化並非源於生病，而是因為她正進行健康管理與減重計畫。她透過「間歇性斷食法」每日保持16小時空腹，再搭配每天至少30分鐘的健走與伸展運動，來維持良好體態。不過由於長時間缺乏充分休息，加上身體承受龐大壓力，最終才會選擇暫時停工，讓狀態能夠徹底調整。

