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娛樂 亞洲

賭王家族再傳噩耗 何鴻燊「最能幫忙的女兒」過世享壽60歲

已故賭王何鴻燊（左）與四房子女合照。中為三女何超蕸，右為四女何超儀。（翻攝自微博）已故賭王何鴻燊（左）與四房子女合照。中為三女何超蕸，右為四女何超儀。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕已故賭王何鴻燊擁有四房太太，二房太太藍瓊纓所生的三女何超蕸，今（12日）傳出辭世消息，享壽60歲。據悉，她臨終前家人皆陪伴在側，二房長女何超瓊、次女何超鳳、四女何超儀與么子何猷龍已共同發布聲明悼念。

何超蕸於2026年4月12日安詳辭世，臨終前家人一直陪伴在身邊。（翻攝自集團官網）何超蕸於2026年4月12日安詳辭世，臨終前家人一直陪伴在身邊。（翻攝自集團官網）

何鴻燊生前曾讚賞何超蕸是「最能幫忙的女兒」。她畢業於美國加州佩珀代因大學，主修電訊學與心理學，生前曾擔任信德集團執行董事，該集團業務涵蓋房地產發展、交通運輸、酒店與休閒及投資等領域。

何家透過信德集團發出聲明表示：「我們最親愛的妹妹何超蕸，於2026年4月12日安詳辭世，臨終前家人一直陪伴在身邊。感謝各界慰問與關心，在此沉痛時刻，祈請理解與包容。」

已故賭王何鴻燊及其子女。（翻攝自微博）已故賭王何鴻燊及其子女。（翻攝自微博）

此外，何超蕸生前亦積極參與公益。去年11月大埔宏福苑火災發生後，她曾聯同何超瓊、何超鳳及信德集團捐出1000萬元援助基金，協助受災居民，並向殉職消防員家屬致哀。

個性低調穩重的她，長年專注於企業經營與公共事務，除商界發展外，也曾出任東華三院主席、平等機會委員會委員等職，並於2016年獲香港特區政府頒授銅紫荊星章。

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