吳慷仁中國首作收視慘淡！孫儷千字長文吐實「我早有心理準備」

吳慷仁（左）中國首作《危險關係》收視慘淡，孫儷坦言早有心理準備。（翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕吳慷仁投懷中國市場至今1年6個月，首部戲劇作品《危險關係》播出後收視表現慘淡，面對成績未達期待，共同參與演出的中國女星孫儷昨（9日）發表長文作出回應，她坦言對結果「早有心理準備」，同時也強調演員能做的就是專注把每一場戲演好，將作品交給觀眾與時間檢驗。

《危險關係》製作成本高達1.5億人民幣（約6.9億台幣），內容以親密關係中的精神操控（PUA）為主軸，劇情圍繞孫儷飾演的大學教授顏聆，在調查閨密疑似挪用公款後離世的事件時，逐漸落入由吳慷仁飾演的精神科醫師羅梁所設下的情感陷阱，劇情沉重且貼近現實，許多觀眾也坦言「看得心痛！」不過上月底播出後，收視表現慘淡不如預期，題材因此也被認為是收視不佳的關鍵原因之一。

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資料顯示，《危險關係》在東方衛視播出期間，收視率自0.39%一路下滑至0.29%，網路播放量同樣也未達預期。面對外界惋惜與質疑，孫儷發表千字長文吐實心聲，坦言「我對這個結果其實是有心理準備的...」她認為作品價值不該只以收視與點擊衡量，自己當初接下劇本就知道題材具有挑戰性，仍希望透過角色讓更多人看見情感操控的傷害，並鼓勵身陷其中的人勇敢離開。

此外，孫儷亦提到在拍攝期間獲得丈夫鄧超的大力支持，不僅心疼她長時間工作導致雙眼紅腫，也在她感到焦慮時不斷給予鼓勵，「你不光是媽媽孫儷、妻子孫儷，你更是演員孫儷，要去做自己喜歡的事情。」為詮釋角色在情感操控下逐漸崩潰的心理狀態，孫儷刻意減重並加入耳鳴、手抖等細節，顛覆過往「大女主」形象，但角色壓抑沉重也讓部分觀眾認為「缺乏爽感」，加上與吳慷仁的CP感不足，進而影響追劇動力。

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