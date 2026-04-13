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娛樂 電視

TVBS爆裁員潮！前主播劉涵竹揭電視圈殘酷真相「早走比被請走好」

〔記者邱奕欽／台北報導〕TVBS近日爆出裁員風波，引發外界眾說紛紜，前主播劉涵竹今（13日）則回憶自己2020年離開主播台的心境，坦言在傳統媒體寒冬之下，「連身為電視台門面的主播都會被裁員的警鐘已經敲響」，更直言當察覺到職場出現不舒適的前兆時，「先一步轉身找路，總比最後被請出門來的好」，一番話掀起討論。

前主播劉涵竹揭電視圈職場殘酷真相。（翻攝自臉書）前主播劉涵竹揭電視圈職場殘酷真相。（翻攝自臉書）

劉涵竹表示，自2020年正式離開主播台後，最常被問到的問題就是「為什麼不好好當主播？」她坦言，多數人很少會主動離開舒適圈，但當察覺到環境已開始變得不舒適時，與其等到最後被請出門，不如提早轉身找新的方向，傳統媒體的寒冬早已來臨，如今連電視台門面的主播也可能被裁員。

談到主播工作的現實面，劉涵竹直言，若只是照稿播報，其實不難做到不過不失，但當收視疲軟時，「觀眾看膩了」或「觀眾看習慣了」往往只是不同說法，最終仍取決於上位者如何判斷。她形容，被裁員的人就像被船長推落海的船員，在被大海吞沒之前，心裡反覆糾結為何會是自己。

劉涵竹亦回憶職涯最後幾年，雖然螢幕上仍維持著招牌笑容，但內心其實笑不出來，更在離職前看著抽屜裡最後一疊名片時，曾擔心未來失去身分認同。不過，如今劉涵竹經營自媒體，從寫稿、自拍到剪輯全都親力親為，也體悟到公司裡每個人都可能被替換，但人生的主角只有自己。

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