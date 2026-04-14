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娛樂 最新消息

吳安琪告別電視生涯 為何被迫走下主播神壇？

資深主播吳安琪日前鬆口坦承告別電視圈。（翻攝自TVBS）資深主播吳安琪日前鬆口坦承告別電視圈。（翻攝自TVBS）

〔記者林南谷／台北報導〕TVBS電視台（以下簡稱T）近期爆出大規模人力縮編，資深主播吳安琪鬆口坦承告別電視圈，曾在T台奮鬥12年的資深媒體人、現任東森幼幼基金會董事長孫嘉蕊表示，不是吳安琪表現不好，是這個世道。

孫嘉蕊13日在臉書發文說，電視產業走過最風光三台壟斷、最黃金有線電視，到現在網路電視、自媒體百家爭鳴的時代，商業產值不斷下滑，廣告市場急遽稀釋，從電子媒體到紙媒，每家媒體都經營地非常辛苦。

她進一步分析Netflix節目和電影，YouTube、facebook、google大筆分走廣告利潤，對於需要高額節目製作費，和人事成本的電視台而言，尤其辛苦，「精簡人事是企業提高盈餘最快的方式，只是在處理過程，如何做到兩方均安，就是經營者的智慧了。」

發文中，孫嘉蕊客觀評論以往電視主播都是萬中選一，外型、口條都是上上之選，也因此薪水比一般員工高，但現今環境變了，「人們喜歡快速、便捷的資訊，電視台如果沒有新聞節目可以展現主播實力，每天光播照稿念的整點新聞，主播替代性高」，她更用一句白話闡述事實：「誰播都一樣，薪水高的資深主播，往往是被裁員首列名單。」

孫嘉蕊認為，主播必須要理解快速的網路世界，更要凸顯你的專業價值，以往中規中矩的稿頭播報，看不到主播的靈魂，「這不是要求主播表演式的虛情假意，而是一個專業新聞人，播報新聞的同時，也在累積你的態度和看法，而觀眾也在累積過程中，和新聞人建立不可替代的信賴感。」

57歲吳安琪12日上午受訪認了被裁員，心情平靜感謝公司多年來栽培。據查，T台今年2月展開第一波裁員共計45人，接著又傳出第二波裁撤百餘人，資遣名單涵蓋攝影、SNG工程及駐地記者，已於3月1日生效。

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