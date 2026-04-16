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娛樂 最新消息

（專訪）梁朝偉「從不覺得自己演得好」 走出舒適圈笑認劉嘉玲是一大推手

梁朝偉專訪影片：

〔記者許世穎／專訪〕影帝梁朝偉和匈牙利名導伊爾蒂蔻恩伊達帶著合作新片《你是不會當樹嗎》來台宣傳，並登上金馬大師課。他坦言從影四十多年「從不覺得自己演得好」，也因此在自認生涯「最後階段」決定走出舒適圈，挑戰陌生團隊與全新環境；而在許多關鍵時刻，劉嘉玲則成為推他一把的重要力量，「她會逼我做一些我不太敢做的事情」。

梁朝偉為新片《你是不會當樹嗎》接受本報專訪。（截自專訪影片）梁朝偉為新片《你是不會當樹嗎》接受本報專訪。（截自專訪影片）

談到這次爽快答應來台，梁朝偉語氣難掩興奮，他表示，一方面是因為真的很開心能夠拍到《你是不會當樹嗎》，也希望將導演恩伊達介紹給更多亞洲觀眾；另一方面，則是因為太久沒有來台灣，「也很想來台灣，跟一直喜歡、支持自己的觀眾有近距離見面」，因此毫不猶豫點頭答應。

從影超過四十年，梁朝偉坦言，過去的演藝生涯其實相對「安全」。他回顧自己長年來多半與熟悉的導演與團隊合作，「我很害怕跟陌生人一起合作的」，這樣的性格也讓他長期待在自己的舒適圈內。然而走到現階段，他開始意識到，是時候做出改變，「應該是要走出我的舒適圈了」。

梁朝偉現在的接戲方式與以往不同，有喜歡的劇本時，會主動與導演見面。（資料照，記者陳奕全攝）梁朝偉現在的接戲方式與以往不同，有喜歡的劇本時，會主動與導演見面。（資料照，記者陳奕全攝）

他進一步說明，現在的接戲方式也與以往不同，並沒有特別設定要拍什麼類型的作品，而是當有喜歡的劇本時，會主動與導演見面，不論是面對面或透過視訊，「因為我需要去感受那個人是一個怎麼樣的人，能不能合作」，再決定是否接下計畫。這樣的選擇方式，讓他有機會接觸更多不同文化與創作背景的團隊。

梁朝偉坦言，面對陌生的製作環境與龐大規模的電影，他其實充滿不安。（資料照，記者陳奕全攝）梁朝偉坦言，面對陌生的製作環境與龐大規模的電影，他其實充滿不安。（資料照，記者陳奕全攝）

不過，要跨出這一步並不容易，梁朝偉坦言，面對陌生的製作環境與龐大規模的電影，他其實充滿不安，像是先前拍攝《尚氣與十環傳奇》，就讓他有所有猶豫，「特別是一個那麼大的製作，班底完全不熟悉，也要去一個陌生的地方」，甚至還要在其中擔任重要角色，為此產生許多懷疑。

梁朝偉更直言，自己從來不覺得演技很好，「我從來不覺得自己戲很好，從來沒有」，也正因如此，每一次都希望可以做得更好。但也因為這樣的自我要求，要鼓起勇氣接受新挑戰，「是需要很大的勇氣」。

梁朝偉（左）透露，劉嘉玲（右）雖然不會幫忙看劇本，但會在關鍵時刻推他一把。（資料照，記者陳奕全攝）梁朝偉（左）透露，劉嘉玲（右）雖然不會幫忙看劇本，但會在關鍵時刻推他一把。（資料照，記者陳奕全攝）

而這份勇氣，往往來自劉嘉玲的推動。梁朝偉透露，她雖然不會幫忙看劇本，但會在關鍵時刻推他一把，「她有時候會逼我做一些我不太敢做的事情」，尤其是在面對重大決定時，更是重要的影響人物。像是他先前宣傳《尚氣與十環傳奇》接受本報專訪就曾透露，是劉嘉玲要他回人家電話，「她是推動那個決定的重要人物，不然我不會打那個電話」。

這樣的角色不僅限於工作，在生活中亦然，梁朝偉笑說，自己平時很少出席朋友聚會，但在劉嘉玲的影響下，「現在也比較多一點出席那種場合」，讓他的生活樣貌逐漸產生變化。

至於在金馬大師課上，他簡單跟大家說聲「加油」，對此梁朝偉解釋，其實並非刻意保留，而是覺得表演這件事難以總結，「有什麼跟同業說的，就是只有加油啊」。對他而言，演戲始終是一條沒有標準答案的路，唯一能做的，就是不斷前進。

梁朝偉主演新片《你是不會當樹嗎》，探討人類與大自然的連結與情感。（海鵬提供）梁朝偉主演新片《你是不會當樹嗎》，探討人類與大自然的連結與情感。（海鵬提供）

《你是不會當樹嗎》背景設定在德國馬爾堡的一座古老植物園，以一棵百年銀杏樹為見證，藉由三個時代（1908年、1972年和2020年）的故事交錯組成，探討人類與大自然的連結與情感。梁朝偉在片中飾演來自香港的神經學科學家王教授，在校園裡和銀杏樹建立了「奇妙的連結」。電影明天（17日）在台上映。

梁朝偉在新片《你是不會當樹嗎》飾演神經學科學家。（海鵬提供）梁朝偉在新片《你是不會當樹嗎》飾演神經學科學家。（海鵬提供）

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