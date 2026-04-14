自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

TVBS大規模人力縮編 開台元老爆裁員內幕

吳安琪算是當今電視新聞圈相當資深的主播，台風穩健。（翻攝自TVBS）吳安琪算是當今電視新聞圈相當資深的主播，台風穩健。（翻攝自TVBS）

〔記者林南谷／台北報導〕近期爆出大規模人力縮編的TVBS電視台（以下簡稱T），最新一波裁員名單鎖定資深元老級主播方念華、謝向榮、吳安琪，謝向榮接受本報獨家專訪否認被裁員，吳安琪則鬆口坦承告別電視圈，曾是T台開台元老的電視名嘴、資深媒體人王尚智滄桑發聲：「台灣電視市場廣告萎縮唇亡齒寒，老闆們眼中能砍人省錢的AI，來都來了！」

身為T台開台元老，王尚智13日再度發文表示，TVBS的事其實不複雜，他說：「這幾年的各台營收，只剩三立最賺，那是還有戲劇娛樂全部加起來，虧損是大多數，做完帳後新聞台幾百人忙活一整年，最終只賺了幾百萬。」

王尚智分析很多電視台老闆，從最初收購的風風火火，到後來幾乎都只剩這般小小心願，感嘆：「撐到一個最後地步，怎麼可能不裁員？當初王雪紅夫妻收購經營TVBS，算算也將近20年，扣除讓張孝威經營的雜亂誇張年代，最後由先生陳文琦整體尊重專業的運營，也還是相當紮實穩定。」

王尚智指出，T台高層去年上旬已經開始評估，AI應用導入所有節目、新聞、自媒體、社群流程的優化可能，「外界推測是在去年第三季有結論，開始準備去年底到今年初的各部門裁員計畫」，透露T台考慮「想賣」，最初是從投資圈傳出的消息。

相關新聞：（獨家）TVBS再爆新一波裁員 3資深主播被鎖定

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中