TVBS大規模人力縮編 開台元老爆裁員內幕

吳安琪算是當今電視新聞圈相當資深的主播，台風穩健。（翻攝自TVBS）

〔記者林南谷／台北報導〕近期爆出大規模人力縮編的TVBS電視台（以下簡稱T），最新一波裁員名單鎖定資深元老級主播方念華、謝向榮、吳安琪，謝向榮接受本報獨家專訪否認被裁員，吳安琪則鬆口坦承告別電視圈，曾是T台開台元老的電視名嘴、資深媒體人王尚智滄桑發聲：「台灣電視市場廣告萎縮唇亡齒寒，老闆們眼中能砍人省錢的AI，來都來了！」

身為T台開台元老，王尚智13日再度發文表示，TVBS的事其實不複雜，他說：「這幾年的各台營收，只剩三立最賺，那是還有戲劇娛樂全部加起來，虧損是大多數，做完帳後新聞台幾百人忙活一整年，最終只賺了幾百萬。」

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王尚智分析很多電視台老闆，從最初收購的風風火火，到後來幾乎都只剩這般小小心願，感嘆：「撐到一個最後地步，怎麼可能不裁員？當初王雪紅夫妻收購經營TVBS，算算也將近20年，扣除讓張孝威經營的雜亂誇張年代，最後由先生陳文琦整體尊重專業的運營，也還是相當紮實穩定。」

王尚智指出，T台高層去年上旬已經開始評估，AI應用導入所有節目、新聞、自媒體、社群流程的優化可能，「外界推測是在去年第三季有結論，開始準備去年底到今年初的各部門裁員計畫」，透露T台考慮「想賣」，最初是從投資圈傳出的消息。

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