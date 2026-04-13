T台元老主播吳安琪被裁員 同行預言成為常態

吳安琪證實離開新聞電視圈，讓其他仍在工作崗位的新聞主播感觸很深。（翻攝自Youtube）

〔記者林南谷／台北報導〕TVBS電視台（以下簡稱T台）近期傳出大規模人力縮編，繼2月2波裁員，本月再傳鎖定3名資深元老主播，57歲吳安琪昨（12）日證實將離開老東家，同為主播的壹電視主播廖士翔心有戚戚焉說：「沒有誰是不能被取代的。」

看到業界前輩的去留，友台的轉型聲明，廖士翔自問：「到底是舒適圈，還是也在懸崖邊？」回憶當年莫拉克颱風是他入行新聞圈第1個月，今年是第15年，廖士翔說：「我從底層記者、編輯，一路做到主播、製作人，如今是高不成低不就的小主管階級，也進到了『扛世代』。」

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廖士翔自認成了職場扛世代，坦言這不是一個轉捩點，而是接下來的常態。（翻攝自廖士翔臉書）

廖士翔說，「扛世代」不只家庭上的上有老下有小，職場上也是如此，「在我之上的資深高階人員，友台的情況暴露出裁員壓力；在我之下的新世代，大多不願進到傳統體系，低薪維繫不起無冕王的基本生活，大多轉向自媒體或另謀高就。」

現在的廖士翔，新節目開播1個月，坦言仍補不進一個缺額，既有節目仍在運作新節目又來，等於是半套人運作2個吃重的節目，但說：「升職加薪，感覺是個在字典上找不到的東西。」但還能撐多久，連他自己也不知道。

身為中生代，廖士翔自認成了職場扛世代，「缺員得扛起體系中上層的責任，同時也扛起基層基礎工作。」他知道，這並不是一個轉捩點，而是接下來的一個常態。

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