自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 星座

12星座誰是吵架王？ 這3星座沒事千萬別招惹

12星座誰是吵架王？ 這3星座沒事千萬別招惹周星馳（右）電影裡有「對穿腸」一角，兩人對對子，搞到吐血。（翻攝自YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕說話是一門藝術，尤其在面對人際溝通時，有些人腦子動得快，嘴巴卻跟不上腦袋；有些人很會說話，但講半天都在鬼打牆。清水孟國際塔羅雲蔚老師點名3個星座是12星座中的「吵架王」，如果不想吵起來，可千萬不要踩到他們的地雷。

☆第3名 摩羯座

看起來反應慢吞吞的摩羯座，遇到紛爭的時候，其實早就在心裡盤算過整個局勢。摩羯座個性重視結果與分寸，所以不會浪費力氣講沒用的話。開口就直接犀利切入重點的摩羯座，用穩定、清楚、實際的方法回應對方，不給人胡說八道的空間，穩定的特質，是他們在爭吵中致勝的關鍵點。

☆第2名 處女座

很多人都覺得處女座非常難相處，講話也刻薄，其實他們只是更重視正確性、把事情處理分明。處女座只要開始講道理，自然形成壓力，因為他們不會情緒化，反而會把細節挑明，處處致命。如果想和處女座打口水仗，那是不可能的，因為他們會抓到破綻，以魔法打敗魔法。更令人招架不住的是，處女座講話讓人難以迴避，一旦認真起來打算就事論事，很可能會被逐條逼問到高舉白旗。

☆第1名 雙子座

雙子座不但腦筋動得快還會觀察狀況、換位思考。如果與人起爭執，雙子座看似在辯論，其實腦子裡早就開始快速整理資料，見招拆招之餘還會找出事情的條理，用來佐證他們說的每一句話都是有憑有據。如果逼不得以要和雙子座吵架，覺得要先穩住自己的邏輯，不然只能被牽著鼻子走。

《民俗說法，僅供參考，切勿過於迷信》

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中