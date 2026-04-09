12星座誰是吵架王？ 這3星座沒事千萬別招惹

周星馳（右）電影裡有「對穿腸」一角，兩人對對子，搞到吐血。（翻攝自YouTube）



〔娛樂頻道／綜合報導〕說話是一門藝術，尤其在面對人際溝通時，有些人腦子動得快，嘴巴卻跟不上腦袋；有些人很會說話，但講半天都在鬼打牆。清水孟國際塔羅雲蔚老師點名3個星座是12星座中的「吵架王」，如果不想吵起來，可千萬不要踩到他們的地雷。

☆第3名 摩羯座

看起來反應慢吞吞的摩羯座，遇到紛爭的時候，其實早就在心裡盤算過整個局勢。摩羯座個性重視結果與分寸，所以不會浪費力氣講沒用的話。開口就直接犀利切入重點的摩羯座，用穩定、清楚、實際的方法回應對方，不給人胡說八道的空間，穩定的特質，是他們在爭吵中致勝的關鍵點。

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☆第2名 處女座

很多人都覺得處女座非常難相處，講話也刻薄，其實他們只是更重視正確性、把事情處理分明。處女座只要開始講道理，自然形成壓力，因為他們不會情緒化，反而會把細節挑明，處處致命。如果想和處女座打口水仗，那是不可能的，因為他們會抓到破綻，以魔法打敗魔法。更令人招架不住的是，處女座講話讓人難以迴避，一旦認真起來打算就事論事，很可能會被逐條逼問到高舉白旗。

☆第1名 雙子座

雙子座不但腦筋動得快還會觀察狀況、換位思考。如果與人起爭執，雙子座看似在辯論，其實腦子裡早就開始快速整理資料，見招拆招之餘還會找出事情的條理，用來佐證他們說的每一句話都是有憑有據。如果逼不得以要和雙子座吵架，覺得要先穩住自己的邏輯，不然只能被牽著鼻子走。

《民俗說法，僅供參考，切勿過於迷信》

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