事業、理財、人際全衝擊！「牡羊5星連珠」12星座誰能逆勢翻盤？

命理專家示警，牡羊座5星聚集現象，將推動12星座的朋友站上「被迫決策」的十字路口。（本報製圖）

〔娛樂頻道／綜合報導〕生存警告！2026年最強的一股「宇宙火藥味」即將在4月18日正式引爆！這是一場牡羊座五星集結的「超級戰場」，連守護星火星都親自回本營督軍。

占星暨塔羅牌專家艾菲爾分析天象表示，4/18當天將呈現出極具張力的牡羊座5星聚集現象：太陽、水星、火星、土星與海王星同時落入牡羊座，形成一種「新時代開局」的強烈訊號。牡羊象徵戰爭、開創與主權，而當守護星火星回歸本位，並與土星（秩序）、海王星（混亂）、水星（訊息）同場時，世界將進入一種「行動與混沌並存」的臨界狀態。

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艾菲爾以國際局勢為例，以色列總理納坦雅胡（出生於1949/10/21），他的本命星盤與當日星象形成強烈對沖，象徵外部壓力與衝突全面升高，這是一段「被迫決策」的時期，盟友、敵對勢力與國內輿論同時施壓。火星回歸使軍事行動傾向升溫，但土星提醒須顧及長期代價。若納坦雅胡最終決定選擇情緒性強硬決策，中東戰火易陷入持久消耗戰，連帶影響全球經濟局勢。

而這波星象反映在個人生活面也是如此，艾菲爾請大家想想，最近是不是常覺開得心煩意亂、明明沒事卻想找人吵架？或者是被生活逼著非得做決定不可？別懷疑，這就是宇宙在強行幫你「格式化」！

艾菲爾提醒12星座的朋友們，趁著這波命運之火燒過來之前，先行備妥「應對之道」可以讓你華麗轉身而不被燙傷！

【聚焦主戰場．12星座避災重點】

♈牡羊座

這是你的命運啟動期，但同時壓力極大。你會感覺到一種「不得不行動」的推力，但土星讓你無法任性。適合重新定義人生方向，但切記不要衝動做決定。身體能量消耗大，要注意發炎與頭部壓力。這是一場「成熟的戰鬥」。

♉金牛座

內在壓力浮現，很多過去沒處理的情緒會被引爆。適合靜修、療癒或遠離紛擾。不要硬撐，尤其在人際與金錢上要保守。你正在醞釀一個轉變，但現在還不是行動時機，先觀察局勢。

♊雙子座

人際圈劇烈變動，朋友、團隊或社群可能出現分裂或重組。你會站在資訊的中心，但要小心誤判或假消息。適合重新篩選人脈，留下真正有價值的連結。

♋巨蟹座

事業壓力來到高點，你可能被推上前線，承擔責任。這段時間會很忙，但也是建立地位的機會。不要逃避挑戰，但要避免情緒化決策。你的角色正在被放大。

♌獅子座

世界觀被衝擊，可能會接觸到新的思想或遠方訊息，甚至與國際局勢產生連動。適合學習與擴展視野，但不要過度理想化。這是一段重新定義信念的時期。

♍處女座

財務與資源議題浮上檯面，可能涉及投資、借貸或分配問題。風險增加，務必要謹慎。情感上也容易有控制或不安感。建議保守操作，避免過度承擔他人責任。

♎天秤座

關係是這段時間的主戰場。伴侶或合作關係會出現衝突或重整。你需要做出選擇，而不是維持表面的平衡。這是一個「關係洗牌」的關鍵時刻。

♏天蠍座

工作與健康壓力增加，生活節奏變得緊繃。你可能需要處理突發狀況或高壓任務。注意身體警訊，尤其是免疫與壓力問題。這段時間需要紀律與自律。

♐射手座

創造力與情感能量被點燃，但同時也帶有不穩定性。戀愛、投資或創作都有機會，但風險也高。不要一時衝動投入，建議保留彈性與退路。

♑摩羯座

家庭與內在安全感被觸動，可能有搬遷、家庭壓力或情緒起伏。你需要重新建立「內在的穩定」。外在再亂，你也要守住自己的根基。

♒水瓶座

資訊爆炸的一段時間，溝通、合約、交通等事情變多，但也容易出錯。說話前要多想，避免誤解。這段時間適合觀察，而不是急著表態。

♓雙魚座

金錢與價值感被考驗。你可能會重新思考「什麼才是重要的」。收入與支出波動大，建議保守理財。這也是重新建立自我價值的關鍵期。

☆星座命理說法僅供參考☆

【占星達人 艾菲爾老師】

．專長：星座占星、塔羅牌、東方姓名學、解夢、水晶占卜、貝殼占卜、生命靈數

．經歷：命運好好玩節目專任老師；台灣、香港MSN座塔羅頻道專欄作家；台灣、大陸新浪網星座頻道 專欄作家；元大投信星座理財專欄作家；非凡商業週刊專欄作家

．著作：《塔羅占卜101》、《跟艾菲爾學塔羅》、《2012末日。預言》

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