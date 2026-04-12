大咖歌王離開台灣！無預警退圈 日籍妻挺孕肚開貨車

楊烈「自由之土」世界巡迴演唱會移師日本千葉縣舉辦。（印太戰略智庫提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕楊烈「自由之土」演唱會移師日本千葉縣舉辦，出道55年的他，橫跨歌唱與戲劇領域，資歷深厚。外界熟悉他舞台上的穩重與情感，卻少有人知道，他曾在人生高峰選擇離開演藝圈，赴日生活長達15年，從歌王轉身成為開貨車的上班族，寫下一段截然不同的人生篇章。

楊烈「自由之土」世界巡迴演唱會移師日本千葉縣舉辦。（印太戰略智庫提供）

1986年拿下金鐘獎歌王後，楊烈做出重大決定，暫別舞台，前往日本發展。他在哥哥的貿易公司與妻子家族經營的免稅店工作，經常身兼司機，負責送貨與接送客人。白天忙進忙出，下班後則搖身一變成為「追星族」，各類日本與西洋歌手的演唱會幾乎場場不缺席，也讓他的音樂表現逐漸吸收日本舞台精緻與細膩的演出方式。

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鍾綺與楊烈合唱經典情歌《思慕的人》。（印太戰略智庫提供）

談到當年生活，他說免稅店生意旺到超乎想像，最讓他印象深刻的是冷凍鮭魚熱賣，每天一早衝魚市場補貨，賣光再補，幾乎沒有停過。至於曾在台灣掀起熱潮的日本製電鍋，更是搶購指標，儘管有限購規定，顧客仍一口氣帶走兩、三個，貨架常常瞬間被掃空。

一青妙（左起）一青窈，楊烈女兒舞子和楊烈合照。（印太戰略智庫提供）

家人的拚勁同樣讓他佩服，楊烈笑說，因為生意太好了，沒有人送貨，妻子挺著大肚子開貨車送貨，讓他至今回想仍覺得不可思議，也更加敬佩。

初到日本時，語言與環境都是挑戰。他與妻子的感情從「筆談」開始，靠著漢字互相猜測心意，一來一往竟慢慢培養出默契。他也在生活中學習日語，歷經兩、三年逐步上手，最終能流利溝通。

這段遠離鎂光燈的歲月，讓楊烈重新沉澱自己。從送貨司機到演唱會觀眾，再回到舞台，他的表演多了歷練與層次，也讓觀眾看見他全方位的人生軌跡。

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