自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

大咖歌王離開台灣！無預警退圈 日籍妻挺孕肚開貨車

楊烈「自由之土」世界巡迴演唱會移師日本千葉縣舉辦。（印太戰略智庫提供）楊烈「自由之土」世界巡迴演唱會移師日本千葉縣舉辦。（印太戰略智庫提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕楊烈「自由之土」演唱會移師日本千葉縣舉辦，出道55年的他，橫跨歌唱與戲劇領域，資歷深厚。外界熟悉他舞台上的穩重與情感，卻少有人知道，他曾在人生高峰選擇離開演藝圈，赴日生活長達15年，從歌王轉身成為開貨車的上班族，寫下一段截然不同的人生篇章。

楊烈「自由之土」世界巡迴演唱會移師日本千葉縣舉辦。（印太戰略智庫提供）楊烈「自由之土」世界巡迴演唱會移師日本千葉縣舉辦。（印太戰略智庫提供）

1986年拿下金鐘獎歌王後，楊烈做出重大決定，暫別舞台，前往日本發展。他在哥哥的貿易公司與妻子家族經營的免稅店工作，經常身兼司機，負責送貨與接送客人。白天忙進忙出，下班後則搖身一變成為「追星族」，各類日本與西洋歌手的演唱會幾乎場場不缺席，也讓他的音樂表現逐漸吸收日本舞台精緻與細膩的演出方式。

鍾綺與楊烈合唱經典情歌《思慕的人》。（印太戰略智庫提供）鍾綺與楊烈合唱經典情歌《思慕的人》。（印太戰略智庫提供）

談到當年生活，他說免稅店生意旺到超乎想像，最讓他印象深刻的是冷凍鮭魚熱賣，每天一早衝魚市場補貨，賣光再補，幾乎沒有停過。至於曾在台灣掀起熱潮的日本製電鍋，更是搶購指標，儘管有限購規定，顧客仍一口氣帶走兩、三個，貨架常常瞬間被掃空。

一青妙（左起）一青窈，楊烈女兒舞子和楊烈合照。（印太戰略智庫提供）一青妙（左起）一青窈，楊烈女兒舞子和楊烈合照。（印太戰略智庫提供）

家人的拚勁同樣讓他佩服，楊烈笑說，因為生意太好了，沒有人送貨，妻子挺著大肚子開貨車送貨，讓他至今回想仍覺得不可思議，也更加敬佩。

初到日本時，語言與環境都是挑戰。他與妻子的感情從「筆談」開始，靠著漢字互相猜測心意，一來一往竟慢慢培養出默契。他也在生活中學習日語，歷經兩、三年逐步上手，最終能流利溝通。

這段遠離鎂光燈的歲月，讓楊烈重新沉澱自己。從送貨司機到演唱會觀眾，再回到舞台，他的表演多了歷練與層次，也讓觀眾看見他全方位的人生軌跡。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中