李一桐穿越戲狂轉46次「轉到懷疑人生」 愛犬演技太爛遭劇組退貨

李一桐（左）、劉宇寧在《書卷一夢》有精彩演出。（愛奇藝國際站提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕李一桐、劉宇寧在愛奇藝奇幻古裝愛情劇《書卷一夢》默契十足。戲外的兩人身高差近27公分，拍吻戲時李一桐吃力踮腳，劉宇寧貼心托住她後脖頸，讓她不致太累，甜蜜互動讓粉絲直呼：「最暖男主角」。

李一桐（右）、劉宇寧在《書卷一夢》不少吻戲。（愛奇藝國際站提供）

李一桐受訪形容《書卷一夢》是部重口味的劇，前期重癲、後期重虐、重燃、重甜，其中她最喜歡角色「宋一夢」在屋頂幫「離十六」劉宇寧塗藥的場景，「那場戲是兩人第一次談心，也是彼此真正敞開心扉的時刻，我配音時看了真的忍不住嘴角上揚。」

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李一桐在《書卷一夢》飾演「宋小魚」及「宋一夢」。（愛奇藝國際站提供）

戲中多段轉場特效引起熱烈討論，李一桐說：「我一個轉身就從現代轉到古代床上那場戲，其實是在最後一天拍的，因為要讓我演的宋小魚跟宋一夢兩個角色絲滑完美的融合，所以我就不停地轉圈，那天我轉了應該有46遍吧！」

李一桐被同父異母的妹妹祝緒丹橫刀奪愛並嗆聲「姊夫變丈夫」的橋段也在抖音上瘋傳，她笑說：「那段真的很癲、很出圈，要是在現實生活中，我早一腳踢飛她了。」

李一桐形容《書卷一夢》是部重口味的劇。（愛奇藝國際站提供）

她分享不少幕後趣事，例如她本想讓自己家的狗狗「肉肉」演出劇中像貓的狗一角，結果卻因為演技太差被退貨，拍攝時她也會到處託人照顧狗狗，她說：「我常把肉肉寄在曾舜晞那，他就像是我在橫店的寵物寄放點，劉宇寧的狗狗叫呆米，還會跟我家的肉肉互相追求，現場簡直像狗狗戀愛番外篇。」

李一桐（左）、劉宇寧拍攝《書卷一夢》默契十足。（愛奇藝國際站提供）

李一桐跟劉宇寧拍攝期間默契十足，不僅戲中情感真摯，戲外也是互誇不停，她誇劉宇寧把聲線、角色狀態都拿捏得非常好；劉宇寧則稱李一桐演技鬆弛、節奏感準確。

劉宇寧在《書卷一夢》飾演「南珩」及江湖俠客「離十六」。（愛奇藝國際站提供）

劉宇寧在《書卷一夢》飾演「南珩」及江湖俠客「離十六」。（愛奇藝國際站提供）

另外，因戲人氣飆漲的劉宇寧被粉絲譽為大男主逆襲本尊，他謙虛地說：「我從出道就覺得自己像幸運中了彩券，但中獎後還是要靠苦練撐住。」他不僅兼顧歌手與演員身分，拍戲期間更自帶演技老師隨行，「我不敢讓自己鬆懈，要是3天沒工作我就會焦慮，一定要開直播讓粉絲知道我還在這行混。」

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