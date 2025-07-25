《俗女養成記》金鐘編劇表態挺罷免 沉痛喊話：這輩子不想再學當中國人

〔記者蕭方綺／台北報導〕大罷免投票倒數1天，社會各界聲援聲浪持續擴大。曾以《俗女養成記2》獲金鐘肯定的編劇范芷綺在社群分享《俗女養成記》的片段，劇中夏靖庭被孫女小嘉玲要求「請說國語」，爆氣表示：「我是台灣人，喝台灣水、吃台灣米、講台灣話，有什麼不對？」范芷綺指出這段台詞是為自己的阿公、阿嬤所寫，她明確表態：「我這輩子不想再學當中國人了。我是台灣人，也永遠是台灣人。726，我同意罷免。」

范芷綺以深刻個人記憶訴說語言與認同的掙扎，她表示成長過程中與阿公有著深厚感情，小學時曾以一篇作文《我的爺爺》登上校刊，當時阿公開心地要她唸給他聽，但她卻因「作文是華文寫的、不能用台語讀，會顯得俗氣」而羞於啟口，最後只說「我寫你很愛釣魚」。

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范芷綺在《俗女養成記》所寫的台詞「我是台灣人，喝台灣水、吃台灣米、講台灣話，有什麼不對」，是為了自己阿公、阿嬤發聲。（翻攝自threads）

在她記憶中，阿公的孫子們一個個受了教育，失去了母語，最後只有阿公碎碎念著：「阮台灣郎內，愛講台灣話。」這段回憶成為她心中揮之不去的遺憾。

她提到語言的消失讓一整代人陷入自卑與歉疚。她的阿嬤只懂台語，卻在孫子輩學會「高級華語」後被迫報名注音班，最終在嘲笑聲中黯然退場。她感嘆，當年我們因為「不夠像中國人」而否定自己，語言被當成階級的象徵，也成了劃分身分的刀刃。

近年她以劇本書寫屬於這片土地的故事，卻遺憾長輩們已不在人世無法共賞，她說「一年又一年，終於來到『當台灣人也可以』的好時候」，並強調：「我台灣郎，飲台灣水，吃台灣米，講台灣話有什麼不對！這是為他們所寫。多希望他們也曾為此好好憤怒一次。」

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