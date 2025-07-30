濱崎步再臨台灣桃機掀轟動！鐵粉追星逾20年：許願一直唱下去

濱崎步在入境大廳除了揮手向歌迷致意，也對歌迷們比出臉頰愛心。（記者朱沛雄攝）

〔記者鍾志均／桃園報導〕日本樂壇天后「步姊」濱崎步暌違17年，今（30）提前抵台暖身，原訂晚間7點抵達桃園機場，她頭戴豹紋頭巾，一身打扮輕鬆，約7點11分左右步出大廳，引爆300多名粉絲放聲尖叫，迎接天后降臨。

濱崎步在入境大廳除了揮手向歌迷致意，也對歌迷們比出臉頰愛心。（記者朱沛雄攝）

濱崎步在入境大廳除了揮手向歌迷致意，也對歌迷們比出臉頰愛心。（記者朱沛雄攝）

據機場工作人員透露，主動將步姊升快速通關，讓她能提早搭乘接駁車離開，一踏出大廳見到暌違已久的粉絲，步姊不斷揮著雙手，即使日前面臨愛犬Oreo離世，仍努力擠出笑容，態度敬業，粉絲也難掩對偶像愛意，紛紛發出高分貝歡呼聲，歡迎偶像抵台。

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300多位粉絲熱情接機，迎接偶像濱崎步。（記者鍾志均攝）

濱崎步（中）傍晚抵達桃園機場第一航廈，引爆300多位粉絲熱情接機。（記者鍾志均攝）

有「完售女王」稱號的步姊，自宣布台北小巨蛋演唱後，掀起眾多歌迷回憶殺，8月2日門票一開賣火速售罄，主辦單位為回饋粉絲，最後加開1日演出答謝歌迷。

濱崎步親切的摟著一名粉絲的小朋友開心合照。（記者朱沛雄攝）

追他多年的粉絲Jeffrey透露，2002年還是大學生時，每天到超商打工存錢，就為買步姊專輯支持；直到步姊2008年來台開唱，立刻買下最貴票價支持，透露這次兩場小巨蛋早已買票朝聖，喊話希望步姊出道30週年再度來台，許願她能一直唱下去。

粉絲Jeffrey秀出應援牌子迎接濱崎步抵台。（記者鍾志均攝）

今年濱崎步在日本展開巡演，包括愛知、東京、廣島、大阪、宮城與福岡等，展現天后級舞台魅力；這回來到小巨蛋開唱，預計以巔峰狀態重返舞台，帶來最極致的表演。

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