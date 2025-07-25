前AV女優上原亞衣遭詐騙800萬 親拍片勸世：別相信任何人

日本前AV天后上原亞衣曾被詐騙800萬。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本前AV天后上原亞衣自2016年引退後，開始轉行投資做生意、改當網紅。近日她在IG影片中自爆這幾年來為賺錢，慘遭多次詐騙，金額高達4000萬日圓（約新台幣800萬元）。

上原亞衣慘遭多次詐騙，近日親自拍片教外界如何防範詐騙。（翻攝自IG）

上原亞衣近日表示，22歲時曾經遇過投資詐騙，只因為教她投資的朋友說會賺錢，她竟傻傻的把2500萬直接交給對方，受騙後她仍樂觀地將這筆錢視為學費，「因為有那次投資詐騙，才開始努力學習投資，現在各種各樣的股票、不動產還有各種虛擬貨幣都難不倒我」。

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更慘的是，上原亞衣坦言自己不只一次上當，自投資以來，至少被騙了3500萬至4000萬日圓左右。針對如何防範詐騙，她也給出建議：「別相信任何人，遇到事情要先自己查證，保持警覺心」。

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