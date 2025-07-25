晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

前AV女優上原亞衣遭詐騙800萬 親拍片勸世：別相信任何人

日本前AV天后上原亞衣曾被詐騙800萬。（翻攝自IG）日本前AV天后上原亞衣曾被詐騙800萬。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本前AV天后上原亞衣自2016年引退後，開始轉行投資做生意、改當網紅。近日她在IG影片中自爆這幾年來為賺錢，慘遭多次詐騙，金額高達4000萬日圓（約新台幣800萬元）。

上原亞衣慘遭多次詐騙，近日親自拍片教外界如何防範詐騙。（翻攝自IG）上原亞衣慘遭多次詐騙，近日親自拍片教外界如何防範詐騙。（翻攝自IG）

上原亞衣近日表示22歲時曾經遇過投資詐騙，只因為教她投資的朋友說會賺錢，她竟傻傻的把2500萬直接交給對方，受騙後她仍樂觀地將這筆錢視為學費，「因為有那次投資詐騙，才開始努力學習投資，現在各種各樣的股票、不動產還有各種虛擬貨幣都難不倒我」。

更慘的是，上原亞衣坦言自己不只一次上當，自投資以來，至少被騙了3500萬至4000萬日圓左右。針對如何防範詐騙，她也給出建議：「別相信任何人，遇到事情要先自己查證，保持警覺心」。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中