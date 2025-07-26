男演員拍戲「下體猛頂」！女星爆哭喊停遭無視 導演竟讚：很逼真

呂文婉經常上節目揭露演藝圈內幕。（翻攝自YT）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕資深媒體人呂文婉向來言詞犀利，是各大談話節目的常客，日前她上節目分享演藝圈內幕，透露某位女演員拍戲時，經常遭男演員藉機揩油，甚至曾崩潰落淚呼救，但卻遭到現場工作人員漠視。

呂文婉在節目《娛樂頭版頭》中透露，該名女演員經常接下其他人不願演出的角色，而且多為受害者角色，因此被外界貼上「接受度寬」的標籤，多次在片場遭遇不公平對待，「比方說棉被蓋起來，棉被裡面發生的事情不知道，人家就是趁機揩油，有鏡頭是男的衝進去，把她抱起來，作勢要對她不禮貌，講好是公主抱，他可能直接從鼠蹊部就下去了。」就算女星反抗、抱怨，導演也只會說，「拜託，有這麼嚴重嗎？這樣子比較寫實。」

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呂文婉表示，某次出外景拍戲，劇情是女演員被男演員非禮，場景是在一棵大樹下，鏡位拉得很遠，正式開拍後，「那個男演員不斷的用下體，不斷的用他的某個部位去頂她的下體，頂到很誇張，根本是要直接闖進來一樣。」女演員嚇得當場呼救、掙扎落淚，現場卻沒人伸出援手，她只好奮力將男演員推開，狼狽逃離現場，事後問導演為何不救她？沒想到導演竟冷回，「很好啊！很逼真啊！」讓女演員心靈受創。

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