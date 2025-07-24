統神SWAG首戰！女優全程愛撫硬不起來 手握男優「巨雞」當場吐了

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕知名實況主「統神」張嘉航近期宣布加入成人影音平台，22日晚上首播，找來基隆東及SWAG的2位女優和一名男優，真槍實戰在鏡頭前撫摸，上演A級娛樂，統神還因遊戲懲罰，手握男優的「巨雞」，他竟當場作嘔，一度哭出來。

統神SWGA直播被愛撫硬不起來。（圖／翻攝自SWAG）

統神SWAG首戰，但鏡頭前無論女優如何挑逗撫摸，私密碰觸，甚至對著他說：「張董，我肚子餓了，我想吃東西！好大、好喜歡！」他依舊毫無生理反應， 2女優將他褲子脫掉任意檢查撫觸，雙手遊走乳頭、大腿內側等部位，甚至深入腿根部疑似「搗蛋」，所到之處已是爆炸邊緣，「小統神」依舊文風不動，硬不起來，他無奈表示「我老了，真的完蛋了，我硬不起來！讓我硬的話只有一個，妳嘴巴直接上來！」，超A對話全被直擊。

統神被懲罰握住男優器官。（圖／翻攝自SWAG）

而過程中統神答錯題，願賭服輸，當場握住男優GG5秒，被要求「現場吃G」，只見男優逼近，統神摸了一下男優的跨下器官，竟當場嘔吐立馬反胃，反應超真實全場笑翻，統神則說「我已無法跟妳說是什麼感覺」！

直播近2小時，統神全程都無起生理反應，過程中各式「性愛姿勢」出題，其中幾題統神完全答不出題目，認輸直喊：「不錄了！」

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